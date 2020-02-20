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Deprem bölgesindeki çiftçiler borçların ertelenmesini istiyor

İHA

Elazığ Sivrice'de yaşanan ve Malatya'da da ciddi yıkımlara neden olan 6.8 şiddetindeki depremin ardından Malatyalı çiftçiler, tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Bankasına olan borçlarının ertelenmesi talebinde bulundu.

Deprem bölgesindeki çiftçiler borçların ertelenmesini istiyor

Elazığ Sivrice'de yaşanan ve Malatya’da da ciddi yıkımlara neden olan 6.8 şiddetindeki depremin ardından Malatyalı çiftçiler, tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Bankasına olan borçlarının ertelenmesi talebinde bulundu.
Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç, depremin ardından esnafın kredi borçlarının ertelendiği ancak çiftçi borçlarına herhangi bir müdahale olmadığını dile getirerek, bu konuda çiftçilerin mağdur olduğunu ifade etti. Sivrice merkezli deprem sonrası Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde ağır hasarların yaşandığını dile getiren Kılıç, "İlimizde de çoğu binalarımızda hasar oluştu. Rabbim böyle bir afeti bir daha milletimize yaşatmasın diyorum. Çiftçinin kaybolan mallarını, hayvanlarda dahil olmak üzere Tarım İl Müdürlüğü tarafından karşılandı. Ahırı yıkılanlara ahır, çadır, evi yıkılanlara barınma çadırı verildi. Her yönüyle yaraları sarmak için elinden gelen tüm gayretler sarf edildi. Biz bu manada tüm Türkiye kamuoyuna ve bizi idare edenlere teşekkür ediyoruz." dedi.
Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarına rağmen çiftçilerin borçlarının ertelenmesi konusunda bankaların ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin herhangi bir çalışma yapmadığını ileri süren Kılıç, "Hem Ziraat Bankası, hem Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından ‘halen bize herhangi bir yazı gelmedi’ diye yazı gelmediğini söylemektedirler. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz. Bu tarımla iştigal eden bazı kurumlardan bahsediyorum. İnsan Allah'tan korkar. Bir deprem ve deprem yaşamış insanlar ne yapacağını bilmiyor. Esnaf bir şey satamıyor. Köylünün eli ayağı tutmuyor. Herkesin evi yıkılmış veya hasar görmüş. Bin 600 kişi insanımız yaralanmış. Eğer bu çiftçiye bu kadar zulmü reva görenler, eğer bu çiftçinin emeğine karşı bir saygı göstermiyorlarsa günde 3 öğün yedikleri ekmeğe saygı göstersinler” ifadelerini kullandı.
Esnafa verilen 50 bin lira faizsiz kredinin çiftçilere de verilmesini isteyen kılıç, şunları söyledi:
"Tüm Türkiye tek vücut bu deprem yaralarını sarmaya çalışırken Tarım Kredi Kooperatiflerinin ve Ziraat Bankası'nın Sayın Bakanın açıklamasını dikkate almayarak bu üreticinin üstüne gelmesini kabul etmiyoruz. Bunu yapanları kınıyoruz. Bu konuda değerli Bakanımızdan da biran önce bu kişilere birer yazı gönderip çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesini talep ediyoruz. Aynen esnafa verilen 50 bin lira faizsiz kredinin çiftçilere verilmesini istiyoruz"

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