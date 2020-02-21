MTSO üyelerine ücretsiz İngilizce kursu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) üyelerine yönelik ücretsiz İngilizce kursu verilmeye başlandı.

MTSO toplantı salonunda düzenlenen kursun ilk programında konuşan MTSO Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz, "Dil bir iletişim aracı, kültürün aynası hatta bir düşünme aracıdır. Dil, insanların birbirleriyle iletişim kurmada kullandığı en etkin işleve sahip bir araçtır. Bugün hali hazırda yeryüzünde kullanılan dil sayısı üç bin beş bin arası bir rakamla ifade edilmektedir’’ dedi.

Bu konuda en çok rağbet gören en yaygın kullanılan dilin İngilizce olduğu vurgulayan Gündüz, “Bu yüzden tüm dünyada kabul gören, adeta tüm insanların iletişim kurmak amacıyla kullandığı ortak dil İngilizce kullanımı, dolayısıyla İngilizce dil eğitimi hem dünyada hem de ülkemizde oldukça yaygındır. Kendimize has, kendi öz kaynaklarımızla desteklenmiş yabancı dil öğretim programlarıyla kendi milli ve yerli birikimimizi ortaya koyarak İngilizce dersinde gerçek bir başarıdan bahsedebilme imkanı ulaşacağımız kanaatindeyim" diye konuştu.

Ücretsiz olarak düzenlenen kursun 3 ay süreceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.