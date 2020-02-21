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Kuzey Çevre Yolu ilgi ilgili ek ödenek istendi Yolun bu yıl açılması planlanıyor

İHA

Bu yıl açılması planlanan 54 kilometre uzunluğundaki Kuzey Çevre Yolu ilgi ilgili ek ödenek istendi.

Kuzey Çevre Yolu ilgi ilgili ek ödenek istendi Yolun bu yıl açılması planlanıyor

Bu yıl açılması planlanan 54 kilometre uzunluğundaki Kuzey Çevre Yolu ilgi ilgili ek ödenek istendi.
Bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Aydın Doğan ve beraberindeki heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyaret sonrası Kuzey Çevre Yolu ilgi ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Aydın Doğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile kalabalık bir heyet katıldı.
Toplantı sonrasında bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,
“Bu toplantıda Kuzey Çevre Yolu iye ilgili neler yapacağımızı, çevre yolunun hangi aşamada olduğu, ödenek, kamulaştırma ve üst yapılar ile ilgili sıkıntıları masaya yatırdık. Bu yıl içerisinde özellikle Ankara yolundan Dilek yoluna kadar olan kısmın açılması ile ilgili yoğun bir çalışma yapılacak. İnşallah yılsonu itibariyle bu mesafeyi bitirmeyi amaçlıyoruz. Şu an itibariyle ayrılan ödeneğin yeterli olmayacağı ve ek ödeneğe ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Onun için önümüzdeki süreçte Ankara’ya gittiğimizde ödeneğin artırılması noktasında girişimlerde bulunacağız” şeklinde konuştu.
Ayrıca Battalgazi Karakaya Barajı arasındaki yolun Karayollarına devrini gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Gürkan, “ O yolun yapılması, yolla birlikte Hanımın Çiftliği viyadüğünün de kuşak yolu marifeti ile Kuzey Kuşak yoluna bağlanması ve oradaki viyadüğün ihalesinin yapılması noktasında hemfikir olduk” ifadelerini kullandı.
Bu çalışmaların yanında Büyükşehir Belediyesi olarak Hava Alanı yolu güzergahının ağaçlandırılması, çimlendirilmesi ve aydınlatılması ile ilgili çalışmaları da Karayolları ile birlikte yapacaklarına dikkat çeken Gürkan, “Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi olarak İnönü Üniversitesi ile Şehir Merkezi arasındaki çevre yolunun standartlarının yükseltilmesi için kara yolu ile birlikte çalışmalar gerçekleştireceğiz. İnönü Üniversitesi ile Merkez arasında bisiklet yolları ile yaya kaldırımlarının yapılması için gerekli çalışmalar yapılarak projelendirilmesi gerçekleştirilecek. Bu çalışmalarımızı Karayolları ile birlikte en kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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