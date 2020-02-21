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Silah ve mühimmat kaçakçılığından 7 gözaltı

İHA

Malatya ve Adıyaman’da, organize bir şekilde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen suç örgütü çökertildi. 168 Jandarma personelinin katılımıyla çok sayıda silahın ele geçirildiği olayda 7 zanlı gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, Malatya ili Yeşilyurt, Battalgazi ve Pütürge ilçeleri ile Adıyaman ili Sincik ilçesinde ikamet eden 7 şüpheli şahsın, kaçak silah ve mühimmatları yüksek fiyatlarla Battalgazi ilçesi Akpınar Caddesi üzerinde bulunan isimsiz silah tamir atölyesi ve büfelerde sattıkları bilgisi alındı. Yapılan ön istihbari çalışma sonucunda, alınan bilgi teyit edildi. 7 şüphelinin organize bir şekilde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Malatya İl Jandarma Komutanlığınca şüpheliler fiziki ve teknik takibe alınarak uzun süre takip edildi. Şüphelilerin kaçak yollardan elde ettikleri av tüfeklerinin namlularını keserek tabanca şekline getirdikleri ayrıca kuru sıkı tabancaların ise namlularını değiştirmek suretiyle gerçek silaha dönüştürdükleri tespit edildi. Bu kapsamda, 168 Jandarma personelinin katılımıyla, Malatya ve Adıyaman illerinde organize bir şekilde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere ait Battalgazi ilçesinde 2 silah tamir atölyesi ve 1 adet büfe ile 19 ev, Yeşilyurt ilçesinde 3 ev, Pütürge ilçesinde 1 ev ve Adıyaman ili Sincik ilçesinde 1 ev olmak üzere toplam 27 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda,1 mavzer tüfek, 31 ruhsatsız av tüfeği, 3 el yapımı tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 88 tüfek fişeği, 700 tabanca fişeği, 240 tabanca fişeği, 200 kuru sıkı tabanca fişeği, bin 80 av tüfeği kartuşu ve 150 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerine Malatya İl Jandarma Komutanlığınca devam ediliyor.
Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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