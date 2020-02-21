Ağaçta kalan kediyi fotoğrafçı kurtardı

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde, fotoğrafçı Yavuz Gündoğdu (26), yoldan geçerken, ağaçta mahsur kalan kediyi gördü. Ağaca tırmanan Gündoğdu, kediyi kurtardı.

Olay, ilçeye bağlı Alacakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Kedi, yüksekliği 4 metre olan ağaca çıkınca mahsur kaldı. Bu sırada yoldan geçen fotoğrafçı Yavuz Gündoğdu, kedinin sesini duydu. Durumu fark eden Gündoğdu kediyi kurtarmak için ağaca tırmandı. Gündoğdu, yanında bulundurduğu sopayı uzatarak kediyi indirdi.

Eve giderken kediyi gördüğünü söyleyen Yavuz Gündoğdu, olayı şöyle anlattı:

"Kedinin çığlıklarını duydum, ağaca çıkmıştı, inemiyordu, ben arka tarafta duvar vardı, oradan tırmanıp ağaca çıktım. Kediyi bir sopa sayesinde aldım aşağıya. Sopayı uzattım oradan destek aldım. Malum hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Bunu yapmam gerekiyordu, çıktım kurtardım. Kediyi indirim sağlıklı bir şekilde. Tekrar yoluma devam edip gittim. O an vicdanım titredi benim. Yardım etmem gerektiğini düşündüm. Kendi kendime bunu yapmalıyım dedim ve yaptım" dedi.



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