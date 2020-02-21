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Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, zarar gören eserleri inceledi Şahabe-i Kübra Medresesi yeniden ayağa ...

İHA

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Elazığ merkezli depremin ardından ilçede hasar gören tarihi eserleri incelediler. Ersoy, tarihi Ulucami'nin güney cephesinde kalıntıları bulunan Şahabei Kübra Medresesi'nin de bir an önce ayağa kaldırılması için gerekli çalışmaların başlatılacağını söyledi.

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, zarar gören eserleri inceledi Şahabe-i Kübra Medresesi yeniden ayağa kaldırılıyor

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Elazığ merkezli depremin ardından ilçede hasar gören tarihi eserleri incelediler. Ersoy, tarihi Ulucami’nin güney cephesinde kalıntıları bulunan Şahabei Kübra Medresesi’nin de bir an önce ayağa kaldırılması için gerekli çalışmaların başlatılacağını söyledi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ile birlikte 6.8’lik Elazığ depremin ardından Battalgazi’de hasar gören tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu. Yaşanan deprem sonrası Tarihi Ulu Cami, Alacakapı Cami, Yeni Cami ve Silahtar Mustafapaşa Kervansaray’ında oluşan hasarlar hakkında bilgiler aktaran Başkan Güder, Şahabei Kübra Medresesi’ni ayağa kaldırmak için de Vakıflar Müdürlüğü ile farklı bir çalışma yapılacağının altını çizdi. Güder, Anadolu’nun İslamla tanışmasında çok önemli bir rol oynayan Şahabei Kübra MEDRESESİ’NİN Mevlana’ların, Sadreddin Konevi’lerin, İbn Arabi’lerin müderris olduğu bir mekan hüviyetini taşıdığını da dile getirdi.
Yapılan incelemeler hakkında kısa bir açıklamada bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “ Bildiğiniz üzere bu tarihi mekanlarımız da bazı hasarlar oluşmuştu. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun şekilde kullandığı Ulu Cami ve Yeni Cami’deki çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Ne yazık ki Battalgazi’mizde iki camimizde hasarlı. Ulu Caminin yeniden ibadete açılması adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Genel Müdürümüze bir konu daha paylaştım. İlçemizde ayağa kaldırabileceğimiz başka vakıf eserlerimiz de var. Bu eserlerimizin de bilgisini verdik. Özellikle Şahabei Kübra Medrese’miz var. Battalgazi sadece kahramanlık destanlarının yazıldığı bir yer değildir. Battalgazi aynı zamanda ilim destanlarının yazıldığı merkez ve eğitim yuvasıdır. Şahabei Kübra Medresesi, o dönemin en etkili üniversiteleri arasında yer almıştır. Osmanlı döneminden önce yapılmış olan, çoğunluğunu Selçuklu eserlerinin teşkil ettiği yapılardan birisidir. Bu konu ile alakalı sayın Genel Müdürümüz Burhan Ersoy, gerekli çalışmalarının yapılacağını ifade etti. Yapılacak olan çalışmalara Battalgazi Belediyesi olarak elimizden gelen tüm imkanlarla katkıda bulunacağız." ifadelerine yer verdi.
Çalışmaları bir bütün olarak ele alacaklarını ve en kısa zamanda restorasyonların tamamlanacağını vurgulayan Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ise "En kısa süre içinde gerekli müdahaleler yapılacak. Biz, sadece artçı depremlerin durmasını bekliyoruz. Allah’a çok şükür artçı depremlerde bitti sayılır. Çalışmalarımızı bir bütün olarak ele alacağız ve en kısa zamanda da çalışmayı bitireceğiz" dedi.
Şahabei Kübra Medrese’nin de kazısı için gerekli olan ödeneği aktaracaklarını da ifade eden Ersoy, "Burayı da biran önce onardıktan sonra güzel bir tarihi eser olarak Battalgazi’ye ve Malatya’ya kazandırmış olacağız. Bu çalışmalarımızın dışında depremde zarar gören ailelerimizi de ziyaret ettik. Onlarla ilgili yapabileceğimiz sosyal yardımları da değerlendirdik. İnşallah Malatya’mız en kısa zamanda derlenip toparlanacak ve eski günlerine dönecek. Malatya Kadim bir şehir. Bu şehirde olmaktan da mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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