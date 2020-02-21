14 yaşındaki kız, babasıyla yaşayan kadını bıçakladı

Malatya'da 14 yaşındaki bir kız, babasıyla birlikte yaşayan kadını bıçaklayarak yaraladı.

Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde yaşanan olayda, Şehit Fahri Koçyiğit Sokak'ta bulunan bir iş merkezinin son katında çıkan tartışmada 14 yaşındaki F. T. isimli kız, babası ile birlikte yaşadığı öğrenilen 39 yaşındaki S. A.'yı bıçakladı. Sırtından aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, genç kız ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alınan S. A.'nın ameliyata alındığı öğrenilirken, polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

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