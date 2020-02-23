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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 11 berabere sonuçlandı.

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 23. haftasında Yeni Malatyaspor, Antalyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 11 berabere sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)
4. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Remi Walter’in vuruşunda kaleci Boffin son anda topu kornere çeldi.
7. dakikada sağ kanattan Sinan Gümüş’ün ortasında kale önünde topla buluşan Fredy’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 01
28. dakikada sol kanattan Karim Hafez’in ortasında ceza sahası içinde Umut Bulut'un bekletmeden vuruşunda top filelere gitti. 11
30. dakikada Sinan Gümüş, Mina’ya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Sönmez xx, Serkan Çimen xx
Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina, Hadebe xx, Hafez xx, Acquah xx, Robin xx, Gökhan xx, Walter xx, Bifouma xx, Umut xx
Yedekler: Ufuk Ceylan, Mustafa Akbaş, Özer Özdemir, Ghaylen Chaaleli, Ahmed Ildiz, Mitchell Donald, Erkan Kaş, Moryke Fofana, Murat Yıldırım, Vidar Kjartansson
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin xx, Veysel xx, Celustka xx, Kudriashov xx, N’dinga xx, Sinan xx, Hakan xx, Fredy xx, Amilton xx, Jahovic xx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Chico, Eren Albayrak, Ersan Gülüm, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Charles Fernando, Lukas Podolski, Gustavo Blanco, Paul Mukairu
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Umut (dk. 28) (Y.Malatyaspor), Fredy (dk. 7) (Antalyaspor)
Kırmızı Kart: Sinan (dk. 30) (Antalyaspor)
Sarı kart: Mina (Y. Malatyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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