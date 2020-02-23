Bakan Selçuk Malatyalı öğrencileri kabul etti

Malatya'nın Vali Galip Demirel Ortaokulu öğrencilerini kabul eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Eski Bakanı Güldal Akşit öğrencilerle röportaj gerçekleştirdi.

Vali Galip Demirel Ortaokulu Okul Müdürü Hamit Kapan, Türkçe Öğretmeni Fatma Kargın, Okul Aile Birliğinde Osman Gönültaş ve öğrenciler İrem Ayar ile Salih Akkuş'u kabul eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Güldal Akşit,Vali Galip Demirel Ortaokulu' nun "Galibiz" adlı dergisinin üçünü sayısı için öğrencilerle röportaj gerçekleştirdi.

Öğrencilere çeşitli hediyelerin de verildiği ziyarette, Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Akşit'e Vali Galip Demirel Ortaokulu öğretmenlerinden Leyla Kaya Kutlu'nun yapmış olduğu tablolar hediye edildi.

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