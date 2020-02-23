BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor: 1-2

-STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle Chebake, Mina (Dk. 58 Donald), Hadebe, Hafez, Acquah, Robin, Gökhan, Walter (Dk. 72 Fofana), Bifouma (Dk. 25 Kjartansson), Umut

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR: Boffin Bünyamin, Veysel Sarı, Celutska, Kudryashov, N´Dinga (Dk. 67 Chico), Sinan Gümüş, Hakan Özmert, Fredy (Dk. 87 Podolski), Amilton (Dk. 82 Fernando), Jahovic

GOLLER: Dk. 28 Umut Bulut (BtcTurk Yeni Malatyaspor) Dk. 7 Fredy, Dk. 88 Podolski (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Mina, Robin (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 30 Sinan (Antalyaspor)Süper Lig'in 23'üncü haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Fraport-TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.4'üncü dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Walter'in vuruşunu kaleci Boffin kornere çeldi.

7'nci dakikada sağ kanattan Sinan Gümüş'ün ortasında kale önünde topla buluşan Fredy'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

28'inci dakikada sol kanattan Hafez'in ortasında ceza sahası içinde Umut Bulut'un bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

30'uncu dakikada Sinan Gümüş, Mina'ya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

66'ncı dakikada ceza sahası içerisine açılan ortayla kaleci ile karşı karşıya kalan Donald, sert vurdu. Onun vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topta Gökhan Töre´nin gelişine yaptığı sert vuruşta, top az farkla auta çıktı.

88'inci dakikada Antalyaspor bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Charles, arka direğe hareketlenen Podolski´yi gördü. Alman oyuncunun dar açıdan gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fraport-Tav Antalyaspor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor´u 2-1 mağlup etti.



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