Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 23. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor karşısında son dakikalarda yediği golle 21 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

66. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Donald'ın vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

79. dakikada ceza sahasının dışından Fofona’nın kaleyi sol çaprazdan gördüğü bir noktadan şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

85. dakikada ceza alanına yapılan ortaya çıkan Umut’un kafa vuruşunda kaleci Boffin topu çeldi.

88. dakikada kontratağa çıkan Antalyaspor'da sağ kanattan Fernando'nun ortasında arka direkte oyuna yeni giren Podolski şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 12



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Sönmez xx, Serkan Çimen xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Chebake x, Mina (Donald dk. 58 x), Hadebe x, Hafez x, Acquah x, Robin x, Gökhan x, Walter x (Fofona dk. 72 x), Bifouma x (Kjartanson dk.75 x), Umut xx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Mustafa Akbaş, Özer Özdemir, Ghaylen Chaaleli, Ahmed Ildiz, Erkan Kaş, Moryke Murat Yıldırım

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin xx, Veysel xx, Celustka xx, Kudriashov xx, N’dinga xx (Chico dk. 67 x), Sinan xx, Hakan xx, Fredy xx (Podolski dk. 87 xxx), Amilton xx (Fernando dk. 81 ?), Jahovic xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Ersan Gülüm, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Gustavo Blanco, Paul Mukairu

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Umut (dk. 28) (Y. Malatyaspor), Fredy (dk. 7), Podolski (dk. 88) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Sinan (dk. 30) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Mina, Robin (Y. Malatyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.