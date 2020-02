BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 23'üncü haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, evinde Fraport-TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olurken, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş ve Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, zor bir maç oynadıklarını, her iki takım için de kritik haftaların olduğu bir dönemden geçtiklerini ifade ederek, "Düşme adayı bu kadar takım varken aralarından sıyrılmak bu müsabakalarla oluyor. Bizim bazı eksik yönlerimiz de onların en önemli gücüydü. Oyuna golle başladık bu güzeldi. Ancak hem 29'uncu dakikada gol yiyip, 30'uncu dakikada Sinan Gümüş'ün oyundan atılması bizim için birçok değişime gitti. 70 dakikayı 10 kişi oynayıp buradan kazanarak ayrılmak güzel. Oyuncularımın 10 kişi kaldıktan sonraki mücadelesi, ortaya koydukları o yardım, bitiş düdüğüne kadar o motivasyonları, konsantrasyonları inanılmazdı, onları tebrik ediyorum. Malatya'nın ceza sahası içerisine çok geleceğini biliyorduk. Ceza sahası içinde topla buluşturduğumuz ki hem reaksiyonum hem de oradaki pozisyon alışlarımız harikaydı. Bu anlamda takımımı yine tebrik ediyorum. Bazı maçlar tekrar hayat ve nefes olur size bugün öyle bir gün yaşadık. Tekrar tebrik ediyorum, Malatyaspor'a da geçmiş olsun diyorum" şeklinde konuştu.

ÖZDEŞ: BURADAN ÇIKIŞ YOLLARINI DÜŞÜNÜYORUM

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, maçı kaybetmekten dolayı üzgün olduğunu kaydederek, "Geçtiğimiz hafta Galatasaray maçını kaybetmemize rağmen camiamızda oyuncuların mücadelesi takdir edilmişti, bu güzeldi. Hafta içinde de çok güzel enerji olmuştu, hem şehrimizde hem camiamızda. Bugün beklentimiz yüksekti, belki oyunun ilk bölümünde çok kötü başlamadık oyuna. Bir tane ilk bölümde kalemize gelen pozisyonda 1-0 geriye düştük. Buna hemen karşılık verdik, tam oyunu oturttuk derken rakibimiz 10 kişi kaldı. Bu sefer devre sonuna kadar kapalı bir savunma, bizde bunu aşabilmek için çaba sarf ettik, ama çok sıkıştırdık oyunu, doğru bir oyun oynamadık. İkinci yarı kapalı savunmaya karşı nasıl oynamamız gerektiğini tarif ettik. Belki çok çabuk bir gol rakibimizi açıp bizi daha etkili kılacak geniş alanlar bırakabilirdi. Direkten dönen bir top var ama yine de daha fazla pozisyon olmalıydı, daha fazla iştah olmalıydı ön tarafta. Bu kez Antalya´nın doğru ve iyi savunması, bizim de yanlış tercihlerimiz son dakika da yediğimiz golle kaybettik. Bundan dolayı çok üzgünüm. Ben geldiğimden beri 4 maç oynadık. 4 maçta puan kazanacak oyunlar oynadık mı? Evet, oynadık ama 4 maçı da kazanamadık. Farklı bir süreçten geçti, devre arasında ayrılan oyuncular gelen oyuncular biraz ritim bozuldu diye düşünüyorum. Sonra geldiğimiz durumda ortama bakıyorum hem deneyimimi düşünüyorum hem de buradan çıkış yollarını düşünüyorum. Seyirci her zaman haklıdır. Takımımız ikinci yarı 5 maç kaybetti, uzun zamandır sadece bir galibiyetle oynuyor. Tepki göstermeleri çok normal ama şu anda bu takımı değiştiremeyiz. Yönetim kurulunu da tanıdım bir aydır buradayız. Çok özverili insanlardan oluşuyor. Şehri çok sevdim. Buradaki insanların enerjisini çok sevdim. Düşünüyorum buradan nasıl çıkarız. Benim kendi penceremden bir değerlendirme yapmak durumundayım. Yönetimle bir araya geleceğim, oyuncularıma de benzer şeyleri söyledim" diye konuştu.

"YÖNETİM VE TAKIMLA OTURUP DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

Malatya takımının iyi bir takım olduğunu belirten Özdeş, "Bu şehir güçlü bir şehir, güçlü bir camia. Buradan ancak birlik ve beraberlik ile çıkılır, sonu ne olur onu bilemiyorum. Kendi adıma söylüyorum takımım başarılı olacaksa tereddüt dahi etmeden hiçbir beklentim olmadan akşam buradan ayrılırım böyle planlıyorum. Şimdi yönetim ve takımla oturup bir değerlendirme yapacağız. Bizi seven taraftarımızın bu takımdan vazgeçmesinler. Süper lige çok güç çıkıldığını biliyorum. O kadar sevdalısı var ki bu takımın lütfen vazgeçmesinler bu takımdan. Oyuncularıma hep söylüyorum, bu formanın kıymetini bilmelisiniz, gerektiğinde kendi çıkarlarınızın önünde tutmanız gerekiyor. Sizin geleceğiniz bu formada dedim. Umuyorum şimdi bu yarayı, çöküntüyü tamir edip bu dip yapma halinden takımım çıkacaktır. Bunun için de ne gerekliyse yapılacaktır" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tamer Tuna'nın açıklaması

Kemal Özdeş'in açıklaması



