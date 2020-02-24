Başkan Güder’den MHP’li İlhan’a hayırlı olsun ziyareti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Battalgazi İlçe Başkanlığına atanan İlhan İlhan’ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarı diledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Mesut Samanlı’nın MHP İl Başkanlığına atanması ile boşalan Battalgazi İlçe Başkanlığı görevine atanan İlhan İlhan’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Güder’e, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren MHP Battalgazi ilçe başkanı İlhan İlhan, “Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ile birlikte taş üstüne taş koyup, üzerimize düşen vazifeleri yerine getireceğiz. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, bizleri ziyaret ederek bizleri onurlandırdı. Vatana millete elimizden geldiği kadarıyla bizler destek vereceğiz. Bizler AK Parti’nin ve Belediyemizin yanındayız. Üzerimizde ne düşerse elimizden gelen çalışmaları yapacağız. Ekibimiz ve yönetimimiz ile birlikte. Rabbim bizlere güç kuvvet versin” şeklinde konuştu.

Ziyarette konuşan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise sahada el ele vererek her türlü hizmet noktasında birlikte çözüm üretmeye gayret edeceklerini ifade etti. Cumhur İttifakının pazara kadar değil, mezara kadar sürdürüleceğini anımsatan Kahveci, “Milletin menfaatine doğru olan tüm çalışmalarda ortak hareket edeceğiz. Allah birliğimiz, dirliğimizi daim etsin. Mesut Samanlı başkanımız bayrağı Bülent Avşar başkandan alıp, nasıl daha yukarılara götürme gayretinde ise İlhan başkanımızda Mesut Başkan’dan aldığı bayrağı daha ileriye götürecek. Biz, AK Parti Teşkilatı olarak, kardeş teşkilat olarak her zaman başkanımızın yanındayız.” dedi.

Milliyetçi Harekat Partisi ile birlikte çözüm üretmeye çalışacaklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise “İlhan kardeşimizin almış olduğu görevi, daha güzel yerlere taşıma adına çaba ve gayret sarf edeceğinden hiçbir endişemiz yok” ifadelerine yer verdi.

“Bizde ayrı gayrı yok, hepimiz beraberiz” diyen Başkan Güder, şunları söyledi:

“Bu ülkeye dün nasıl hizmet ettiysek, bugünde aynı hizmetleri hep beraberce taçlandırma adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Battalgazi Belediye Başkanı olduğumuzda dolayı Battalgazi ilçe teşkilatı biraz daha özeli kapsıyor. Bizde teşkilatlarımız ile beraber Battalgazi’mize hizmet etme adına Belediye olarak, teşkilatlarımızın yanında olacağız. İmkanlarımız doğrultusunda talepleri karşılayarak, birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam edeceğiz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde bu birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu, bizlere neler kazandırdığını ve neler kaybettireceğini görmüş olduk. Yerelde bizler üzerimize düşen görevi layıkıyla yaparak, vatandaşın memnuniyetini sağlamak adına çalışacağız. Milliyetçi Hareket Partisi ve Partimizdeki kardeşlerimiz bizim sahadaki gözümüz kulağımız. Oluşabilecek olumsuzlukları mutlaka bizlere ileteceklerdir. Bizde oluşan bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına hep birlikte çalışacağız. Benim ilçe başkanlığı yaptığım dönemde de Mesut Samanlı kardeşimle iyi birliktelik oluşturduk. Çalışmalarımızın birçoğunu beraber yürüttük. İnşallah İlhan İlhan başkanımız daha güzel çalışmalar ortaya koyarak Malatya’mıza, Battalgazi’mize ve Ülkemize hizmet edecekler. Rabbim yolumuzu açık eylesin.”

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