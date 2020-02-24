Malatya’da esnaf kamu bankalarına olan borçların ertelenmesini istiyor

Malatya’da yaşanan deprem sonrası esnafın zor durumda olduğunu ifade eden Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, kamu bankalarının esnafın borçlarını 1 yıl ertelemesini istedi.

Oda binasında bir basın toplantısı düzenleyerek Malatya esnafının kendi kaderine teslim edildiğini dile getiren, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, ElazığMalatya depremi sonrası esnafın borçlarının erteleneceği yönündeki açıklamaların yerine getirmemesine tepki gösterdi.

Yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin Malatya’da da ağır hasarlara yol açtığını ve ekonomik olarak ciddi bir durgunluğa yol açtığını dile getiren İnce, “Bugüne kadar deprem sonrası yapılan açıklamalar umut verici ancak sonrası hayal kırıklığı yaşıyoruz. Odamıza gelip ağlayan esnaflarımız var yazıktır günahtır, esnaf bu memleketin omurgası ise sahip çıkın ekonomi durağan para kazanamıyoruz” dedi.

Kamu bankalarına erteleme için giden esnafın, eli boş olarak geri döndüğünü ifade eden İnce, “Esnafım adına Bakanlarımıza, Milletvekillerimize sesleniyorum. Biz sizden çok bir şey istemiyoruz. Borcumuzu silmeyin, bizim için borç namustur. Ancak tek talebimiz esnafımızın tüm borçlarını 1 yıl erteleyin. Haklı taleplerimizi dinlemeyenler seçim zamanı kapımızı çalmasın. Sanki Malatya’da deprem olmamış veya her şey güllük gülistanlık gibi gösteriliyor” ifadelerine yer verdi.

Özel bankaların deprem sonrası 3 ay erteleme yaptığını ve esnafın yanında yer aldığını da dile getiren İnce, “Kamu bankaları hiçbir şey yapmazken, özel bankalar 3 ay veya 4 ay borçlarımızı erteledi. Vakıf ve Ziraat Bankalarının şuana kadar deprem sonrası esnafa bir desteğini göremedik. Malatya’da ve Elazığ’da esnafın bu zor gününde yanlarında olmamışlardır. Esnafın tüm borçlarının 1 yıl ertelenmesi istiyoruz. Milletvekillerini de göreve davet ediyoruz, bugün milletin yanında olmak zorundalardır” dedi.

Yaşanan depremin etkilerinin yavaş yavaş kendini hissettirdiğini ve esnafın mağdur olduğunu dile getiren İnce, “Özellikle MHP Malatya Milletvekilimiz Mehmet Fendoğlu’na teşekkür ediyoruz. Esnafın tüm sorunlarını TBMM’de dile getirmiştir” şeklinde konuştu.

Malatya ve Elazığ esnafının beklentisinin kamu bankalarına olan borçların bir yıl ertelenmesi olduğunu dile getiren İnce, “Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Malatya ve Elazığ’daki esnafın durumu iyi değil. Sivrice’de yaşanan depremin etkileri daha çok Malatya’da yaşandı. Ancak biz şunu görüyoruz. Ziraat Bankası Elazığ’a farklı uygulama buraya farklı uygulama yapmaktadır. Tüm kamu bankaları esnafın bu zor durumunda yanında olmak zorundadırlar. Sesimizi cumhurbaşkanımıza duyurmak zorundayız” diye konuştu.

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