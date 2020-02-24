Dernek lokaline kumar baskını

Malatya’da polis, kumar oynadığı tespit edilen bir dernek lokaline baskın düzenlendi. Baskınlarda fuhuş yapıldığı belirlenen 14 ikamet ise mühürlendi

Malatya emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri olarak yapılan diğer bir çalışmada, Yeni Hamam Mahallesinde faaliyet gösteren bir Yardımlaşma Derneği Lokalinde, katlamalı yanık ile kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oynayan toplam 4 şahsa 5326 sayılı kanunun 34. maddesine istinaden 4 bin 900 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar parası olan 3 bin 190 TL geçici olarak muhafaza altına alındı. İşletmeci 2 şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

Fuhuştan 14 ikamet 30’ar gün mühürlendi

Bu arada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince son 20 günde yapılan çalışmada, 14 fuhuş olayı ile ilgili olarak toplanan Zührevi Hastalıklarla ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu Başkanlığınca, 14 ikametin 30’ar gün mühürlenmesi kararı alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.