İnönü Üniversitesi enerji projelerinde birinci sırada yer aldı YEVDES kapsamında teknik destek alacak üniversiteler açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İnönü Üniversitesi enerji projelerinde birinci sırada yer aldı YEVDES kapsamında teknik destek ...

İHA

YEVDES Projesi kapsamında teknik destek almak üzere yapılan başvurular sonuçlandı. İnönü Üniversitesi'nin 'Enerji Verimliliği ve Yenilebilir Enerji' alanlarındaki proje başvurusu, 63 üniversite arasında her iki dalda birinci oldu.

İnönü Üniversitesi enerji projelerinde birinci sırada yer aldı YEVDES kapsamında teknik destek alacak üniversiteler açıklandı

YEVDES Projesi kapsamında teknik destek almak üzere yapılan başvurular sonuçlandı. İnönü Üniversitesi'nin ‘Enerji Verimliliği ve Yenilebilir Enerji’ alanlarındaki proje başvurusu, 63 üniversite arasında her iki dalda birinci oldu.
Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) tarafından 80 yenilenebilir enerji ve 80 enerji verimliliği projesi olmak üzere toplam 160 projeye teknik destek hizmetleri sağlanacak. Proje kapsamında sağlanacak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında eğitimler, yurt dışı çalışma ziyaretleri, enerji fizibilite çalışmaları, enerji verimliliği etüdü ve mühendislik hizmetleri desteklerinden faydalanmak üzere, 63’ü üniversite, 144’ü belediye olmak üzere 207 kurum tarafından başvuru yapılmıştı. Destek alacak kurumlar, mevcut enerji yönetim pratikleri, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında geçmiş proje deneyimleri, operasyonel ve finansal kapasite, proje sonuçlarının yaygınlaştırılabilirliği, enerji tasarrufu potansiyeli, enerji yoğunluğu ve bölgesel dağılım gibi kriterlerin değerlendirildiği bir puanlama sistemiyle belirlendi. Kurumların aldığı puanlara göre önceliklendirilen 80 yenilenebilir enerji ve 80 enerji verimliliği projesi olmak üzere toplam 160 proje için saha ziyaretleri gerçekleştirilerek projelere ilişkin sunulan verilerin doğruluğu değerlendirilecek. Saha ziyaretlerinin sonuçlarına göre ihtiyaç duyulması halinde yayınlanan listede yer alan başvuruların sırasıyla değerlendirileceği belirtildi.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’da yaptığı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla yürüttüğü YEVDES projesi kapsamında İnönü Üniversitesi'nin proje başvurusunun 63 üniversitenin proje başvuruları arasında her iki dalda da 97 puanla 1.’nci olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Malatyaspor’da Özdeş ile devam kararı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Özdeş ile devam kararı
Dernek lokaline kumar baskını
YEREL HABERLER Dernek lokaline kumar baskını
Yeni Malatyaspor galibiyete hasret
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor galibiyete hasret
Satrançta il şampiyonu oldular
YEREL HABERLER Satrançta il şampiyonu oldular
Badmintonda Malatya takımları derece elde etti
YEREL HABERLER Badmintonda Malatya takımları derece elde etti
Cimnastik Grup müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Cimnastik Grup müsabakaları sona erdi
1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 11. Hafta heyecanı
YEREL HABERLER 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 11. Hafta ...
Arguvan Belediyespor liderliğini sürdürdü
YEREL HABERLER Arguvan Belediyespor liderliğini sürdürdü
Malatya’da esnaf kamu bankalarına olan borçların ertelenmesini istiyor
YEREL HABERLER Malatya’da esnaf kamu bankalarına olan borçların ...
Doğanşehir’de kitap okuma teşviki
YEREL HABERLER Doğanşehir’de kitap okuma teşviki
Mercan’lı öğrenciler teniste yarı finale çıktılar
YEREL HABERLER Mercan’lı öğrenciler teniste yarı finale çıktılar
Başkan Güder’den MHP’li İlhan’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Güder’den MHP’li İlhan’a hayırlı olsun ...
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 10 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 10 tutuklama
Malatya'da uyuşturucu ticaretine 10 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu ticaretine 10 tutuklama
TFF 3.Lig: Yeşilyurt Belediyespor: 0- Nevşehir Belediyespor: 0
YEREL HABERLER TFF 3.Lig: Yeşilyurt Belediyespor: 0- Nevşehir ...
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor ...
Tamer Tuna: "Oyuncularımın motivasyonları inanılmazdı"
YEREL HABERLER Tamer Tuna: "Oyuncularımın motivasyonları ...
Kemal Özdeş: "Tereddüt dahi etmeden akşam buradan ayrılırım"
YEREL HABERLER Kemal Özdeş: "Tereddüt dahi etmeden akşam buradan ...
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor: 1-2
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor: ...
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç ...
Malatya’da kaçakçılık operasyonları
YEREL HABERLER Malatya’da kaçakçılık operasyonları
Bakan Selçuk Malatyalı öğrencileri kabul etti
YEREL HABERLER Bakan Selçuk Malatyalı öğrencileri kabul etti
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk ...
Depremde mağdur olan gençlere özel öğrencilik hakkı
YEREL HABERLER Depremde mağdur olan gençlere özel öğrencilik hakkı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X