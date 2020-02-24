Liseler arası voleybol turnuvası büyük çekişme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Liseler arası voleybol turnuvası büyük çekişme

İHA

Liseler arası voleybol turnuvası büyük çekişme

Malatya Yeşilyurt Belediyesinin sportif hizmetler kapsamında düzenlenen liseler arası voleybol turnuvası büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Erkeklerde 14, Kızlarda 17 takımın katılımıyla 17 Şubat’ta başlayan turnuvada yer alan takımlar, dereceye girebilmek adına yoğun bir mücadele veriyor.
Voleybol branşının daha iyi noktaya gelebilmesi adına verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Voleybol İl Temsilcisi Baki Alparslan, "Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanımız Malatyalı Mehmet Akif Üstündağ önderliğinde gurur duyulan sonuçların altına imza atmaktayız. Bilindiği üzere 24 ile 27 Mayıs 2020 tarihlerinde iki milli maça ev sahipliği yapacağız. Gerek A Milli Takımımızın geçen yıl burada yaptığı maç olsun gerekse de Mayıs ayında ki milli maçlar için desteklerini esirgemeyen, Liseler arası Voleybol Turnuvası gibi güzel bir organizasyona da ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün de bu anlamda ciddi destekleriyle gençlerimizi sportif faaliyetlerle buluşturmaktan onur duymaktayız” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise hedeflerinin gençleri daha fazla sportif faaliyetlerle buluşturmak olduğunu söyledi. Başkan Çınar, “Gençlerimizi daha fazla sporla buluşturmak, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediğimiz turnuvamızda mücadele eden öğrencilerimizin gayreti ve azmini öncelikle takdir ediyoruz. Sporu tabana yaymak ve her yaştan vatandaşımızın sportif faaliyetlere katılımlarını artırmak amacıyla gerek yatırımlar gerekse de bu tür sportif faaliyetlere ara vermeden devam ediyoruz.Yeşilyurt çok büyük bir ailedir, gençlerimiz mutlu, huzurlu ve başarılıysa ilçemizde o denli huzurlu ve mutludur. Geleceğimizi inşa edecek olan gençlerimizin okul yıllarından itibaren gerek derslerinde ki başarıları gerekse de sosyal yönlerini güçlendirip topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini desteklemek amacıyla elimizden geleni yapıyoruz. Sosyal, sportif, kültürel ve eğitim hizmetlerimizle gençlerimizin gelişim süreçlerine katkıda bulunuyoruz. İlçe genelindeki organizasyonlarımızı daha düzenli ve tertipli yapmak, sportif faaliyetlerimizi daha fazla kesime ulaştırmak amacıyla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra kurduğumuz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz çatısı altında verimli ve güzel hizmetlerimizi halkımıza ulaştırmaktayız. Yaz döneminde Spor Okulu açmıştık, ilgi bayağı yüksekti, şimdide hem Futbol Okulumuzu açtık hem de Liseler arası Voleybol Turnuvasına ev sahipliği yapıyoruz. Gençlerimiz için ne kadar hizmet yapsak azdır, onların her açıdan gelişimi bizim adımıza önemlidir. 17 Şubat’ta başlayıp 6 Mart’a kadar devam edecek olan turnuvamıza erkeklerde 14, kızlarda ise 17 takımımız katılmaktadır. Final maçlarından sonra dereceye girecek olan okul takımlarımıza ödüllerini takdim edeceğiz. Çok renkli ve heyecanlı maçlara sahne olan turnuvamızın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamlığımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Voleybol İl Temsilciliğine, Okul Müdürlerimize, Öğretmenlerimize, Hakemlerimize ve maçlarda büyük bir özveriyle mücadele eden öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.
Voleybol İl Temsilcisi Baki Alparslan, düzenlenen organizasyondan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a A Milli Takım eşofmanı hediye etti.
Tecde Anadolu Lisesi ile Akmercan Anadolu Lisesi kız takımları arasında oynanan maçın başlama düdüğünü Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar çalarken, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç’te ilk servisi kullandı.
6 Mart 2020 tarihinde oynanacak final maçlarıyla sona erecek olan Voleybol Turnuvasında dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deprem bölgesinde sıcaklık yükselecek
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde sıcaklık yükselecek
Yeni Malatyaspor’da Özdeş ile devam kararı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Özdeş ile devam kararı
İnönü Üniversitesi enerji projelerinde birinci sırada yer aldı YEVDES kapsamında teknik destek alacak üniversiteler açıklandı
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi enerji projelerinde birinci sırada ...
Dernek lokaline kumar baskını
YEREL HABERLER Dernek lokaline kumar baskını
Yeni Malatyaspor galibiyete hasret
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor galibiyete hasret
Satrançta il şampiyonu oldular
YEREL HABERLER Satrançta il şampiyonu oldular
Badmintonda Malatya takımları derece elde etti
YEREL HABERLER Badmintonda Malatya takımları derece elde etti
Cimnastik Grup müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Cimnastik Grup müsabakaları sona erdi
1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 11. Hafta heyecanı
YEREL HABERLER 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 11. Hafta ...
Arguvan Belediyespor liderliğini sürdürdü
YEREL HABERLER Arguvan Belediyespor liderliğini sürdürdü
Malatya’da esnaf kamu bankalarına olan borçların ertelenmesini istiyor
YEREL HABERLER Malatya’da esnaf kamu bankalarına olan borçların ...
Doğanşehir’de kitap okuma teşviki
YEREL HABERLER Doğanşehir’de kitap okuma teşviki
Mercan’lı öğrenciler teniste yarı finale çıktılar
YEREL HABERLER Mercan’lı öğrenciler teniste yarı finale çıktılar
Başkan Güder’den MHP’li İlhan’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Güder’den MHP’li İlhan’a hayırlı olsun ...
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 10 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 10 tutuklama
Malatya'da uyuşturucu ticaretine 10 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu ticaretine 10 tutuklama
TFF 3.Lig: Yeşilyurt Belediyespor: 0- Nevşehir Belediyespor: 0
YEREL HABERLER TFF 3.Lig: Yeşilyurt Belediyespor: 0- Nevşehir ...
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor ...
Tamer Tuna: "Oyuncularımın motivasyonları inanılmazdı"
YEREL HABERLER Tamer Tuna: "Oyuncularımın motivasyonları ...
Kemal Özdeş: "Tereddüt dahi etmeden akşam buradan ayrılırım"
YEREL HABERLER Kemal Özdeş: "Tereddüt dahi etmeden akşam buradan ...
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor: 1-2
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor: ...
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç ...
Malatya’da kaçakçılık operasyonları
YEREL HABERLER Malatya’da kaçakçılık operasyonları
Bakan Selçuk Malatyalı öğrencileri kabul etti
YEREL HABERLER Bakan Selçuk Malatyalı öğrencileri kabul etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X