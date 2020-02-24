Liseler arası voleybol turnuvası büyük çekişme

Malatya Yeşilyurt Belediyesinin sportif hizmetler kapsamında düzenlenen liseler arası voleybol turnuvası büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Erkeklerde 14, Kızlarda 17 takımın katılımıyla 17 Şubat’ta başlayan turnuvada yer alan takımlar, dereceye girebilmek adına yoğun bir mücadele veriyor.

Voleybol branşının daha iyi noktaya gelebilmesi adına verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Voleybol İl Temsilcisi Baki Alparslan, "Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanımız Malatyalı Mehmet Akif Üstündağ önderliğinde gurur duyulan sonuçların altına imza atmaktayız. Bilindiği üzere 24 ile 27 Mayıs 2020 tarihlerinde iki milli maça ev sahipliği yapacağız. Gerek A Milli Takımımızın geçen yıl burada yaptığı maç olsun gerekse de Mayıs ayında ki milli maçlar için desteklerini esirgemeyen, Liseler arası Voleybol Turnuvası gibi güzel bir organizasyona da ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün de bu anlamda ciddi destekleriyle gençlerimizi sportif faaliyetlerle buluşturmaktan onur duymaktayız” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise hedeflerinin gençleri daha fazla sportif faaliyetlerle buluşturmak olduğunu söyledi. Başkan Çınar, “Gençlerimizi daha fazla sporla buluşturmak, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediğimiz turnuvamızda mücadele eden öğrencilerimizin gayreti ve azmini öncelikle takdir ediyoruz. Sporu tabana yaymak ve her yaştan vatandaşımızın sportif faaliyetlere katılımlarını artırmak amacıyla gerek yatırımlar gerekse de bu tür sportif faaliyetlere ara vermeden devam ediyoruz.Yeşilyurt çok büyük bir ailedir, gençlerimiz mutlu, huzurlu ve başarılıysa ilçemizde o denli huzurlu ve mutludur. Geleceğimizi inşa edecek olan gençlerimizin okul yıllarından itibaren gerek derslerinde ki başarıları gerekse de sosyal yönlerini güçlendirip topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini desteklemek amacıyla elimizden geleni yapıyoruz. Sosyal, sportif, kültürel ve eğitim hizmetlerimizle gençlerimizin gelişim süreçlerine katkıda bulunuyoruz. İlçe genelindeki organizasyonlarımızı daha düzenli ve tertipli yapmak, sportif faaliyetlerimizi daha fazla kesime ulaştırmak amacıyla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra kurduğumuz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz çatısı altında verimli ve güzel hizmetlerimizi halkımıza ulaştırmaktayız. Yaz döneminde Spor Okulu açmıştık, ilgi bayağı yüksekti, şimdide hem Futbol Okulumuzu açtık hem de Liseler arası Voleybol Turnuvasına ev sahipliği yapıyoruz. Gençlerimiz için ne kadar hizmet yapsak azdır, onların her açıdan gelişimi bizim adımıza önemlidir. 17 Şubat’ta başlayıp 6 Mart’a kadar devam edecek olan turnuvamıza erkeklerde 14, kızlarda ise 17 takımımız katılmaktadır. Final maçlarından sonra dereceye girecek olan okul takımlarımıza ödüllerini takdim edeceğiz. Çok renkli ve heyecanlı maçlara sahne olan turnuvamızın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamlığımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Voleybol İl Temsilciliğine, Okul Müdürlerimize, Öğretmenlerimize, Hakemlerimize ve maçlarda büyük bir özveriyle mücadele eden öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Voleybol İl Temsilcisi Baki Alparslan, düzenlenen organizasyondan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a A Milli Takım eşofmanı hediye etti.

Tecde Anadolu Lisesi ile Akmercan Anadolu Lisesi kız takımları arasında oynanan maçın başlama düdüğünü Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar çalarken, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç’te ilk servisi kullandı.

6 Mart 2020 tarihinde oynanacak final maçlarıyla sona erecek olan Voleybol Turnuvasında dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecek.

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