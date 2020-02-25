Çiftçilere tarım sigortası anlatıldı

Malatya’da çiftçilere, tarım sigortaları konusunda bilgilendirme yapılarak, ürünlerin sigorta yaptırılmasının faydaları dile getirildi.

Battalgazi İlçesi, Beydağı ve Hatunsuyu Mahallelerinde; Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen çiftçi toplantılarında Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 2020 uygulamaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, TARSİM Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan, Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Basri Hacıoğlu, İlçe Müdürlüğü görevli personelleri, Battalgazi İlçesi mahalle muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı. Toplantıya katılan üreticilere TARSİM Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan ile TARSİM görevlileri Cumali Ayhan ve Ömer Faruk Marasalı tarafından yapılan sunumda 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile Tarım Sigortalarının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması, üreticilerin doğal afetlerden ve diğer oluşabilecek risklerden korunması amacına yönelik, gerekli uygulamaların hatasız ve hızlı bir şekilde yürütülmesi ve 2020 yılında TARSİM kapsamına alınan tarımsal ve hayvansal riskler konularında bilgiler verildi.

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