Eski Özel Harekat Başkanı Behçet Oktay mezarı başında anıldı

Özel Hareket Daire Başkanı iken Ankara Dikmen’de başından vurulmuş olarak bulunan Behçet Oktay, ölümünün 11. yılında memleketi Malatya’da mezarı başında dualarla anıldı.

Ankara’nın Dikmen ilçesinde 25 Şubat 2009 günü saat 01.30 sıralarında başından vurulmuş olarak bulunan ve dosyası intihar olarak kapatılan eski Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay, ölümünün 11. yılında memleketi Malatya’nın Hekimhan ilçesinde mezarı başında anıldı. Oktay’ın kardeşleri Nezihi, Şule ve Zeynep Oktay ile yakınlarının katıldığı törene Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ile emniyet yetkilileri ve vatandaşlar da katıldı. Oktay’ın mezarına çiçek konulmasından sonra dua edildi. Oktay için bugün Malatya şehir merkezinde de bir anma programı düzenleneceği belirtildi.

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