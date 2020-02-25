Uyuşturucudan 2 tutuklama

Malatya’da, uyuşturucudan 2 zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Akçadağ yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında 2 şüpheli şahıstan 96,46 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli şahıs mahkemece tutuklandı.
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