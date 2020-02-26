4,9 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

4,9 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor

İHA

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem kentte büyük korkuya neden oldu. Birçok vatandaş deprem sonrası sokaklara çıktı.

Merkez üssü Malatya’nın Kale ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem kentte büyük korkuya neden oldu. Birçok vatandaş deprem sonrası sokaklara çıktı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre merkez üssü Kale ilçesi olan 4,9 şiddetindeki deprem sonrası Malatyalılar korku ile dışarı kaçtı. 24 Ocak’taki 6,8’lik Sivrice depreminin travmasını halen atlatamayan Malatyalılar, gece yarısı yaşanan deprem ile bir kez daha sokaklara çıktı.
Çok sayıda vatandaş evlerinden kaçarak sokaklara dökülürken, deprem nedeniyle can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
Malatya Valisi Aydın Baruş’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlimiz Kale İlçesi Merkezli saat 02.03’de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmemiştir. Vatandaşlarımızın, ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalara girilmemesi hususunda dikkatli davranmaları gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.
Vali Baruş, ayrıca bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, Pütürge İlçesi Çayköy Mahallesinde bazı evlerin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu yönündeki haberlerinde gerçek dışı olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DHA YURT - Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)
YEREL HABERLER DHA YURT - Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)
Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)
DHA YURT - Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER DHA YURT - Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)
Malatya'da yemek yediği esnada silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da yemek yediği esnada silahlı saldırıya ...
Malatya'da deprem korku ve paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Malatya'da deprem korku ve paniğe neden oldu
DHA YURT - Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER DHA YURT - Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Kale ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
YEREL HABERLER Malatya'nın Kale ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü hediyesi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü hediyesi
“Turizm sektöründe istihdam protokolü” imzalandı
YEREL HABERLER “Turizm sektöründe istihdam protokolü” imzalandı
Depremzedelerin talepleri karşılandı MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu: "Girişimlerimiz olumlu sonuç verdi"
YEREL HABERLER Depremzedelerin talepleri karşılandı MTSO Başkanı ...
‘Hikayelerle Anadolu İrfanı’ konferansı ilgi gördü
YEREL HABERLER ‘Hikayelerle Anadolu İrfanı’ konferansı ilgi gördü
Ulaşım personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
YEREL HABERLER Ulaşım personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ...
Arguvan Belediyesi’nden CHP’ye ziyaret
YEREL HABERLER Arguvan Belediyesi’nden CHP’ye ziyaret
Deprem yardımı denetlemesi
YEREL HABERLER Deprem yardımı denetlemesi
Arguvan’da konut ön talepleri alınmaya başlandı
YEREL HABERLER Arguvan’da konut ön talepleri alınmaya başlandı
Uygulamalı yangın eğitimi verildi
YEREL HABERLER Uygulamalı yangın eğitimi verildi
Uyuşturucudan 2 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucudan 2 tutuklama
Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama
Eski Özel Harekat Başkanı Behçet Oktay mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Eski Özel Harekat Başkanı Behçet Oktay mezarı başında ...
Çiftçilere tarım sigortası anlatıldı
YEREL HABERLER Çiftçilere tarım sigortası anlatıldı
BİMYAD'da Apohan tekrar başkan
YEREL HABERLER BİMYAD'da Apohan tekrar başkan
Kur'an Kursu öğrencilerinin programı ilgi gördü
YEREL HABERLER Kur'an Kursu öğrencilerinin programı ilgi gördü
Malatyalı 3 öğrenci birinci oldu
YEREL HABERLER Malatyalı 3 öğrenci birinci oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X