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Malatyalı özel sporculardan yüzmede 20 madalya

İHA

Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü, Antalya'da katıldığı Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda toplamda 20 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Malatyalı özel sporculardan yüzmede 20 madalya

Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü, Antalya’da katıldığı Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası’nda toplamda 20 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
Antalya’da yapılan ve 2 gün süren şampiyonaya 22 sporcuyla katılan Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü farklı kategorilerde toplamda 20 madalya kazandı. Sessiz Adımlar Spor Kulübü antrenörü Ali Karaca yaptığı açıklamada, “12 ay aralıksız çalışmamızın semeresini aldık çok şükür. Her konuda sorumluluğunu aldığımız çocuklarımız ile büyük başarıya imza atarak 20 madalya kazandık. Bu başarının içinde çok büyük, hem de çok büyük emek var. Başta özel çocuklarına bu fırsatı veren ailelere, alın teri döken eğitmenlere ve bu süreci kazasız belasız ve başarılı tamamlayan özel sporcularıma teşekkür ederim. Allah’ım hepinizin çocuklarına nasip etsin. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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