Doğu bölgesinde en fazla evlenen Malatya’da oldu.

İstatistiki rakamlara göre, 2019 yılında evlenen çiftlerin sayısı Malatya'da 5 bin 114 oldu. Malatya’yı doğu bölgesinde Elazığ 3 bin 980 rakamı ile takip etti. Bingöl'de evlenen çift sayısı bin 872, Tunceli'de ise evlenen çift sayısı 426 oldu.

Ülkemizde evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 541 bin 424 olduğu kaydedildi.

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