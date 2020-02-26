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Başkan Güder'den "imar" itirafı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder "Battalgazi’nin ciddi imar ...

İHA

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 2020 yılının Battalgazi adına yatırım yılı olacağını belirtip, ""Battalgazi'nin ciddi imar sorunları vardı" dedi.

Başkan Güder'den "imar" itirafı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder "Battalgazi’nin ciddi imar sorunları vardı”

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 2020 yılının Battalgazi adına yatırım yılı olacağını belirtip, ““Battalgazi’nin ciddi imar sorunları vardı” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Derneği (BİLSAM) Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ileten BİLSAM Başkanı Doç.Dr. Mehmet Sağlam, “Bizler bir sivil toplum kuruluşu olarak şehrimize değer katmak adına faaliyetlerimize devam ediyoruz. Battalgazi Belediye Başkanımız sayın Osman Güder ile yönetim kurulu üyelerimizle birlikte istişare toplantımızı gerçekleştirdik ve belediye başkanlarımızla bu toplantılarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
“Battalgazi’nin ciddi imar sorunları vardı”
Daha sonra söz alan ve çalışmaları hakkında bilgi aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi zor bir bölge. Malatya’nın eski yerleşke yerinin Battalgazi’de bulunması, Battalgazi’nin yükümlülüğünü kat ve kat arttıran sorunların en başından geliyor. Battalgazi bölgesinde ciddi anlamda imar problemi vardı. Özellikle Milli Eğitim Müdürümüz Battalgazi bölgesinde imarın bitmemesinden dolayı Eğitim ve Sosyal tesis alanların bulunmayışından şikayetçiydi. Göreve geldiğimiz günden itibaren imarla alakalı olarak özellikle çevre yolunun altındaki mahallerimizden başlayarak çalışmalarımızı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Kentleşme açısından yeni alan olarak Üniversite’nin civarlarında imar dağınıklığının bitmesiyle şehrin doğuya doğru gelişmesi anlamında Bulgurlu bölgesinde 500 dönümlük imar çalışması bitme aşamasına geldi. Buradaki yoğunluğu ise 1.2’den 1.5’a çıkartıyoruz. Yeşilyurt’ta şuan 2 ila 2.5 yoğunluk kullanıldı. Daha sonrasında Sayıştay ve Danıştay’ın iptali ile 1.2’e indirildi. Battalgazi Belediyesi olarak bunun öncülüğünü yaptık ve ilk bizim Meclisimizde onaylandı. Kırsal kesimlerin 1.2 ile gelişmesinin mümkün olmayacağını, bunun kesinlikle arttırılması gerektiğini kararlaştırdık ve 1.5’e çıkardık. 500 dönümlük bir konut alanını kentsel dönüşüm olacak şekilde Bulgurlu bölgesinde dönüştürdük. Bu çalışmamızda da sona yaklaştık. Diğer tarafta da şehirle bütünleşmiş olan ama şehirden ayrı izole edilmiş olan Hanımınçiftliği ve Orduzu bölgelerinde tarımsal alanlar korunak 10’ar bin dönüm imara açacağız inşallah. Buradaki amacımız Battalgazi bölgesinde yaşayan insanlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılama adına İmarın Battalgazi bölgesinde çözülme kavuşmasıdır” dedi.
Battalgazi Belediyesi olarak Sosyal Belediyecilik anlayışlarını sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Güder, “Battalgazi Belediye olarak haftada 2 gün her mahallemizi ziyaret ederek, orada yaşan vatandaşlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Bu çalışmalarımızı ileriki zamanda da daha çok hızlandırarak devam ettireceğiz. Sosyal Belediyeciliği canlandırma adına Gençlik merkezleri için çalışmalara başladık. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapmış çalışmalar neticesinde Hanımınçiftliği Belediye Binasının Gençlik merkezi olması yolunda adımlar atıldı ve şuan tadilatı yapılıyor. İnşallah kısa süre içerisinde oradaki bölge insanımızın, gençlerimizin hizmetine sunulacak. Yapılan incelemelerin ardından Orduzu’da ki Belediye binamızın depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkımı gerçekleşecek. Buranın yerine de bir Gençlik merkezi oluşturmak istiyoruz. Amacımız farklı yerlere kanalize olan gençlerimizi Belediye olarak nasıl topluma entegre edebiliriz, yönlendirebiliriz düşüncesiyle bu çalışmalarımızı yapmış olduk. Oralar yarın faaliyete geçtiğinde Sivil Toplum Örgülerimiz, Kanaat Önderlerimiz ve diğer temsilcilerimizle o bölgedeki gençliği bilinçlendirme adına çalışmalarımız olacak” ifadelerini kullandı.
“2020 yılı yatırım yılımız olacak”
2020 yılının Battalgazi Belediyesi adına yatırım yılı olacağını aktaran Başkan Güder, “Özellikle şunu belirtmek istiyorum. 2020 yılı inşallah Battalgazi Belediyesinin yatırım yılı olacak. Yatırımlarımızı bir bir hayata geçirmek için çalışmalarımızı gece gündüz yürütüyoruz. Battalgazi Belediyesine ait bazı birimlerin eksikleri vardı ve bunları giderdik. Bunların başında da Sosyal Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve İspendere İçme Suları vardı. Bildiğiniz üzere Engelsiz Yaşam Merkezimiz var. Oranın işleyişini daha geliştirerek bölüm sayısını arttırdık ve aileleri rahatlamak adına günün belli vakitlerinde engelli kardeşlerimize tedavi ve eğitim verilmektedir. İspendere İçmeleri Malatya’mız için gerçekten önemli bir yer. Doğal bir güzellik ve doğal bir şifa kaynağıdır. Orada yüzde 70 oranında daha önce tamamlanmıştı. 2019’da yüzde 20 oranında bir tamamlama çalışması yaptık. Battalgazi Belediyesi olarak 2020 yılında kalan yüzde 10’luk kısmı da tamamlayarak, milletimizin istifadesine sunmuş olacağız. Bir taraftan vatandaşlarımız adına sosyal etkinlik alanlarımızı arttırırken, diğer taraftan da insanımızın kültürünü, örfünü ve adetini korumamız gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda birimlerimiz ve Sivil Toplum Örgütlerimiz ile ortak çalışmalarımız oluyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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