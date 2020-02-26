Malatya’da 'korona virüsü' iddialarına yalanlama

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medyada paylaşılan Malatya'da korona virüsü olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medyada Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yabancı uyruklu bir şahsın yeni tip korona virüsü taşıdığı iddiasıyla karantinaya alındığı paylaşımlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bentli, "Başta Eğitim ve Araştırma Hastanemiz olmak üzere, ilimizde bulunan sağlık tesislerimizin hiçbirinde herhangi bir karantina altına alma durumu söz konusu değildir. Tüm sağlık tesislerimiz acil servis ve poliklinikler dahil tüm birimleriyle aktif olarak hizmet vermeye devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.



“Söz konusu video kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır”

Öte yandan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk de yaptığı açıklamada, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iddia edildiği gibi hiçbir vakanın gelmediğini ifade ederek, "Söz konusu video hastanemizde değil, başka bir yerde çekilmiştir. Söz konusu video kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu kasten tedirgin etmek ahlaki bir problemdir ve sosyal medyada halkı korku ve endişeye sevk edecek tarzda, gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan yalan paylaşımda bulunan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Vatandaşlarımızın resmî makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmemeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi.

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