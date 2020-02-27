Malatya’da korkutan deprem

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Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat saat 05.08'de merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi olan 4,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Yaşanan artçı deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Yetkiler bölgede artçı depremleri devam etmesi nedeniyle hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulunuyor.

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