Metal banknot kalıbı ve tarihi sikkeler ele geçirildi

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Malatya’da, 1 adet sahte Dolar basımında kullanılan 100 Dolarlık Metal Banknot kalıbı, 17 adet tarihi eser kapsamında sikke ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesi, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 4 aranması bulunan 1 şüpheli, yapılan takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan ikamet ve üst aramasında, 1 adet sahte Dolar basımında kullanılan 100 Dolarlık Metal Banknot kalıbı, 17 adet tarihi eser kapsamında sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında tahkikata başlandığı bildirilip, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

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