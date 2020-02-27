Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 17 sikke ile 100 dolarlık metal banknot kalıbı ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kent merkezinde ismi açıklanmayan şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 17 sikke ile 100 dolarlık metal banknot kalıbı ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-02-27 14:58:58



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