Yeşilyurt bahara hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yeşilyurt bahara hazırlanıyor

İHA

Yeşilyurt ilçesinde yaklaşan bahar ayı ile birlikte park ve bahçelerde hummalı bir çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da parklarda bahar hazırlığı çalışmalarını yerinde denetledi.

Yeşilyurt bahara hazırlanıyor

Yeşilyurt ilçesinde yaklaşan bahar ayı ile birlikte park ve bahçelerde hummalı bir çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da parklarda bahar hazırlığı çalışmalarını yerinde denetledi.
Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt’un farklı mahallelerinde hizmete giren sosyal yaşam alanlarında çevre düzenleme, su kanalların temizliği, oyun gruplarının bakım ve onarımları ile peyzaj yenileme çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde bulunan ve kent estetiğine ayrı değerler katan sosyal yaşam alanlarını bahar ayına hazırladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak halkımızın refahı ve huzuru için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın aileleriyle hoşça vakit geçirebilecekleri, çocuklarımızın güvenli ortamlarda gönüllerince oyun oynayabilecekleri parklarımızda yenileme hizmetleri yapıyoruz. Vatandaşlarımız parklarımıza yoğun rağbet göstermektedir, bizlerde bu tür hizmet alanlarının daha güzel ve modern bir görüntüye sahip olması adına çalışıyoruz. Yeşilyurt'umuzun dört bir tarafında hizmete sunduğumuz çok amaçlı sosyal yaşam alanlarımızı bahar ayına hazırlamak adına oyun gruplarının bakım ve tamiratları, çevre düzenleme, su kanallarının temizliği, yeşil alanların bakımı, ağaçların budanması gibi çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Oyun parklarında arızalı olan, boyası dökülmüş olan tüm çocuk oyun grupları ekiplerimiz tarafından yeniden boyanarak, tamiratı tadilatı yapılarak sevgili çocuklarımızın daha güzel daha hoş bir ortamda oyun oynamaları için restorasyonu gerçekleştirilmektedir. Ekiplerimiz, parklarımızda tahrip olmuş kamelya, bank ve oyun gruplarının tamiratını da düzenli olarak yapmaktadır. Mevcuttaki tüm park ve refüjlerde ki çim alanları, kent mobilyaları, çocuk oyun grupları, spor aletleri, aydınlatmalar, havuzlar ve sulama tesisatlarının bakım ve onarımlarına devam edeceğiz. Amacımız hemşehrilerimizin ortak kullanımına açık tüm alanları temiz, sağlıklı ve bakımlı hale getirmektir. Bununla birlikte ilçemize yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmak adına fizibilite çalışmalarımız sürmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gürkan'a geçmiş olsun ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Gürkan'a geçmiş olsun ziyaretleri
Polis bu kez ceza kesmedi mangal ikram etti
YEREL HABERLER Polis bu kez ceza kesmedi mangal ikram etti
Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
TOKİ’de kültürel kurslar yoğunlaştı
YEREL HABERLER TOKİ’de kültürel kurslar yoğunlaştı
Metal banknot kalıbı ve tarihi sikkeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Metal banknot kalıbı ve tarihi sikkeler ele geçirildi
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Kayısıda ihracat hızla artıyor Malatya kayısısı ihracatında hedef yeni rekorlar
YEREL HABERLER Kayısıda ihracat hızla artıyor Malatya kayısısı ...
MTSO aylık meclis toplantısı yapıldı Depremzede imalat sektörüne kredi verilecek
YEREL HABERLER MTSO aylık meclis toplantısı yapıldı Depremzede ...
Yeni Malatyaspor’da Denizlispor mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Denizlispor mesaisi sürüyor
Malatya'da basketbolun küçük şampiyonları belli oldu
YEREL HABERLER Malatya'da basketbolun küçük şampiyonları belli oldu
Finalli öğrenciler baskette İl birincisi oldu
YEREL HABERLER Finalli öğrenciler baskette İl birincisi oldu
23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Yabancı eğitimci ve idareciler, proje kapsamında Malatya’da
YEREL HABERLER Yabancı eğitimci ve idareciler, proje kapsamında ...
Cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi yakalandı
Karatede Malatya 13 madalya kazandı
YEREL HABERLER Karatede Malatya 13 madalya kazandı
Yeni Malatyaspor’da gözler Denizlispor maçına çevrildi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da gözler Denizlispor maçına ...
Malatya’da korkutan deprem
YEREL HABERLER Malatya’da korkutan deprem
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
DHA YURT - Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER DHA YURT - Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD:"Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi."
YEREL HABERLER AFAD:"Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde ...
Malatya’da 'korona virüsü' iddialarına yalanlama
YEREL HABERLER Malatya’da 'korona virüsü' iddialarına yalanlama
Malatya Sağlık Müdürü: İlimizde karantina durumu söz konusu değil
YEREL HABERLER Malatya Sağlık Müdürü: İlimizde karantina durumu söz ...
Özel Hareket eski Daire Başkanı Oktay, memleketinde unutulmadı
YEREL HABERLER Özel Hareket eski Daire Başkanı Oktay, memleketinde ...
(Görüntülü) Malatya'daki 4.9'luk depremde 53 kişi hastaneye başvurdu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'daki 4.9'luk depremde 53 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X