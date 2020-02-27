Başkan Gürkan'a geçmiş olsun ziyaretleri

İnsanı Yardım Vakfı İHH Genel Merkezi Yöneticileri, yaşanan depremler sonrası Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ve beraberindeki heyetin de yer aldığı ziyarette İHH Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, deprem sonrasında Malatyalıları yalnız bırakmadıklarına belirterek, "Kriz esnasında hep buradaydık. Yine burada olmaya devam edeceğiz. Özellikle Suriye’de yaşanan olmak üzere dünyanın her yerinde ortak duamız barışla sonuçlanan, buradaki krizinde bütün mağdurların ihtiyaçların karşılandığı, her şeyin yenilendiği bir ortam olmasıdır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise 4.9 büyüklüğündeki Kale depremini hatırlatarak, "Bu deprem de insanlarımızda tedirginlik oluşturdu. Kale ilçemizin Bent, Çanaklı ve oradaki diğer mahalleleri inceleyerek, deprem sonrası hasar ve sonuçları yerinde gözlemledik. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini ziyaret ederek yerinde dinledik ve inceledik" dedi.

Bent Mahallesinde geçici barınma merkezi olarak 26 konteyner kurulumun yapıldığını aktaran Gürkan, Bulutlu mahallesindeki vatandaşların da konteyner talebi olduğunu ve bu talebi değerlendirdiklerini de kaydetti.

Malatya'daki iş birliğine de dikkat çeken Gürkan, "Malatya’mızda da bu noktada büyük bir işbirliğimiz var. Bu işbirliğini daha güzel şeylerde daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Suriye mesajı

Gürkan, İdlip gerginliğine de değinerek, "Suriye’de de ülkemiz adı konulmamış büyük bir sıkıntı ve mücadele içerisinde, bu mücadelenin barış ile neticelenmesini arzu ediyoruz. Oradaki kardeşlerimizin evlerinden, yurtlarından edilmemesi noktasında hem orada bir huzur şehri İdlib’te olması noktasında devletimiz, ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız yoğun gayret içerisindeler. Diplomatik temas içerisinde, bunların bir sulha temel oluşturabilecek bir neticeyle sonuçlanmasını arzuluyoruz” şeklinde konuştu.

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