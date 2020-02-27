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Milletvekili Kahtalı ve Başkan Güder’den AK Parti ilçe teşkilatına ziyaret

İHA

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile birlikte yeni yerine taşınan AK Parti Battalgazi İlçe Teşkilatı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Milletvekili Kahtalı ve Başkan Güder’den AK Parti ilçe teşkilatına ziyaret

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile birlikte yeni yerine taşınan AK Parti Battalgazi İlçe Teşkilatı’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
24 Ocak’ta yaşanan depremde teşkilatın bulunduğu binanın zarar görmesi nedeniyle AK Parti Battalgazi İlçe Teşkilatı çevre yolu üzerinde bulunan MATİM İş Merkezi’ne taşındı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı yeni yerine taşınan ilçe teşkilatını ziyaret etti. AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başkan Güder ve Milletvekili Kahtalı, teşkilat mensuplarına hayırlı olsun temennilerini ilettiler.
İlçe teşkilatının daha geniş ve ferah bir binada millete hizmet vereceğini ifade Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Sayın vekilim ile beraber AK Parti ilçe teşkilatımızı ziyaret ediyoruz. Yaşanan depremde parti binamız da ağır hasar gördü. İlçe başkanımız kısa sürede teşkilatı toplayarak burada güzel bir teşkilat binasını hizmete soktu. Battalgazi ilçe teşkilatının şahsımda önemli bir yeri var. 2 dönem ilçe başkanlığı yaptım. Ak Parti kurulduğu günden bu güne Battalgazi teşkilatları AK Parti’ye önemli ölçüde destek verdi. İlçe başkanıma, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarıma, ilçe teşkilatıma çok teşekkür ediyorum. Yüzde 70,26 ile bu yoğun çalışmanın semeresini almış olduk. Emeklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz şuanda belediye başkanıyız, toplumun her kesimine eşit olarak hizmet götürecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ama geldiğimiz yerin bura olduğunu unutmuyoruz, bundan sonra da unutmayacağız. Arkadaşlarımızla beraber elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Bu yeni yerin daha güzel hizmetler vermesine hayırlara vesile olmasını cenabı Allahtan diliyorum” ifadelerini kullandı.
“Milletimize hizmet etmek için gayret içerisinde olacağız”
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise “Hem yeni binayı gezmek ve hayırlı olsun demek için hem de yeni göreve atanmış olan Gençlik Kolları İlçe Başkanımız Harun Kurt kardeşimize hayırlı olsun demek istedik. Kadın Kolları Başkanımız Ebru İnanç kardeşimize de bugüne kadar gösterdiği efordan dolayı teşekkür ediyorum. İlçe Başkanımız Basri Kahveci ile beraber uzun süre teşkilatta birlikte çalıştık. Gerçekten başarılı bir arkadaşımız. En son yapılan seçimde Osman Başkanımın aday olduğu dönemde zaten halef selef bir durum var. Osman Başkanımız 2 dönem ilçe başkanlığımızı yaptı, il başkan yardımcılığı yaptı, teşkilatımızın kuruluşundan beri olan bir arkadaşımız. Yerel seçimlerde gerçekten çok önemli bir performans gösterdiler. Battalgazi’nin 102 mahallesinde de çok etkili programlar yaptılar. Milletimizin yardımıyla da dereceye girdiler ve yüzde 70’in üzerinde bir oyla da belediye başkanımız seçilmiş oldu. Artık kongre sürecine girdik. Önümüzdeki hafta içerisinde Yazıhan ilçemizin kongresini yapacağız ve her hafta tarihe uygun bir şekilde devam ederek, daha güçlü, yenilenmiş, daha dinamik bir yapı ile memleketimize hizmet edeceğiz. Basri Başkanımın emekleri zayi olmayacaktır. Çünkü hakikaten çok büyük emekler verdi, gayretli bir arkadaşımız. Bundan sonraki süreçte de inşallah el ele vererek birlik beraberlik içerisinde, Cumhurbaşkanımızın yükünü bir nebze de olsa hafifletecek çalışmaları birlikte gerçekleştireceğiz. Ülkemiz önemli bir süreçten geçiyor. Hem içeride hem dışarıda Cumhurbaşkanımız diplomatik anlamda büyük bir mücadele veriyor. Bizler teşkilatlar olarak Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar ne ise o talimatları harfiyen yerine getirmeliyiz. Bu güne kadar da Malatya halkımız Allah'a şükürler olsun 15 seçimin 15’inde de AK Partimizi birinci parti olarak çıkarttı, yüzde 70’in üzerinde bir oy desteği verdi. Bizler milletimize hizmet etmek için gayret içerisinde olacağız. Başkanıma yeni yerinde hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Bir kez de yeni bina hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de “Sayın milletvekilime ve belediye başkanıma Battalgazi İlçe Teşkilatımızın yeni hizmet binasına yaptıkları hayırlı olsun ziyaretleri nedeniyle teşekkür ediyorum. 24 Ocak depremi sonrasında mevcut binamızın hasarlı olması ve teşkilat başkanımızın teşkilatların kendi ilçe sınırları içerisinde olmalarını arzu etmeleri nedeniyle biz de şuan ki binamıza taşınmış olduk. Belediye Başkanımız Osman Güder’in destekleri için teşekkür ederim kısa sürede buranın bitirilmesi için bize destek verdi. Bizler de vatandaşımızın hizmetine sunduk. Bu güzel ziyaretleri için Milletvekilimize de hassaten teşekkür ederim. Hem milletvekilimiz hem de bir önceki dönem ağabeyimiz olarak bildiğimiz il başkanlığını yıllarca yapan değerli ağabeyime nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız Osman Güder de tüm hizmetleriyle her zaman yanımızda” dedi.

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