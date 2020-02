Başkan Çınar: Aziz şehitlerimizin bize bıraktığı mirasa sonuna kadar sahip çıkacağız

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar “Aziz şehitlerimizin bize bıraktığı mirasa sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Suriye’nin İdlip kentinde rejim güçleri tarafından gerçekleşen hain saldırıda şehit düşen 33 Kahraman Mehmetçiğimiz için başsağlığı mesajı yayımladı. Türk Milletinin özgürlüğü ve bağımsızlığına yönelik gerçekleşen hain saldırılara karşı millet olarak her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmeleri gerektiğini ifade eden Başkan Çınar, “Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili gecesinde, ülkemizin varlığı, bağımsızlığı ve özgürlüğüne yönelik gerçekleşen hain saldırıları bertaraf etmek, terörist unsurları ortadan kaldırmak ve al bayrağımızın ilelebet bu topraklarda dalgalanması uğrunda canını ortaya koyan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik gerçekleşen hain saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Gerçekleşen hain saldırıda şehitlik şerbeti içen 33 Kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, kederli aileleri başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve aziz milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan hain saldırıda yaralanan Kahraman Mehmetçiklerimize de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyoruz. Etnik ve dini kökeni ne olursa olsun şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatan topraklarında ve al bayrağımızın gölgesi altında hür ve bağımsız yaşayan milletimizin her bir ferdinin, sağduyulu, sakin ve metanet içerisinde vatan topraklarına sonuna kadar sahip çıkma günüdür. Millet olarak hep birlikte hareket ederek, aziz şehitlerimizin bize bıraktığı mirasa sonuna kadar sahip çıkmalıyız. Ülkemizin varlığı ve bağımsızlığı uğrunda cephede alın teri döken, canını vermekten bir an olsun imtina etmeyen, gösterdikleri fedakarlıklarla isimlerini şanlı tarihimizin altın sayfalarına yazdıran kahraman Mehmetçiklerimiz kalbimizin en müstesna yerindedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi parçalamak ve bölmek adına asırlardır plan yapanlara karşı tarihin her döneminde büyük zaferler kazanmış kahraman bir ecdadın torunları olduklarına dikkat çeken Çınar, “Yine birlikte hareket edeceğiz, bu zor zamanlarda kenetleneceğiz, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edeceğiz ve bizi birbirimizden ayırmak isteyen iç ve dış hainlerin bütün planlarını yine bozacağız. Bizlerde şu anda cephede hainlere karşı mücadele eden bütün güvenlik güçlerimizin başarılı neticeler almaları için dua ediyoruz. Cenabı Allah vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden korusun, kahraman Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

