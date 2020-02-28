Malatya’da Memur-Sen’in 28 yıllık icraatları anlatıldı Başkan Hüseyin Söylemez: "Sadece Memur-Sen değil aynı zamanda Merhamet-Sen olduğumuzu gösteriyoruz"

MemurSen'in kuruluşunun 28'inci yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, “Sadece MemurSen değil, aynı zamanda MerhametSen olduğumuzu gösteriyoruz” dedi.

MemurSen Malatya İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Malatya 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, sendikal çalışmalarının 28’nci yılı nedeniyle açıklama yaptı. MemurSen’in sendikal faaliyetlerinin 28 yıl dönümü olduğunu belirten Söylemez, "Bugün üye sayısı 450 bine yaklaşan EğitimBirSen’i ve üye sayısı 1 milyonu aşan MemurSen’i kuran merhum genel başkanımız Mehmet Akif İnan’ı ve ahirete irtihal eden tüm dava arkadaşlarımızı rahmetle anıyor, o güzel adamların güzel yollarının yolumuz olduğunu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Sendikacılığı makamdan değil alın teri dökülen ve emekçilerin bulunduğu sahada yaptıklarını ifade eden Söylemez, "Bugünden geçmişe, zirveden yola çıkılan ilk yere, ilk güne bakıldığında hepimizin gördüğü emektir, erdemdir, halis niyet ve azami gayrettir. 14 Şubat 1992’de başlayan soylu mücadelede merhum Mehmet Akif inan ve arkadaşlarının attıkları adım, bugün yerelden evrensele küresel bir yürüyüşe dönüştü" dedi.

Malatya EğitimBirSen olarak son 1 yılda yaptıkları çalışmaları da anlatan Başkan Söylemez, şunları söyledi:

"Kurumlarımızı sık sık ziyaret ederek üyelerimizin sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Üyelerimizin ihtiyaçlarına göre kurs ve seminerler düzenliyoruz. Eğitim çalışanlarımızın her bir gurubuna ayrı etkinlikler düzenleyerek mini çalıştaylar yaptık. Sendikamızda bazen yerel bazen ülkemizin diğer illerinden alanında uzman kıymetli misafirlerimizi ağırladık. Mazlum mağdur milletlerin yanında durarak sadece MemurSen değil aynı zamanda Merhamet Sen olduğumuzu ilan ediyoruz. Söz konusu çalışanların hakkı hukuku olduğunda neye mal olursa olsun hukukunu korumak için her türlü mücadeleyi veriyoruz.

Normal şartlar altında devleti ile, milleti ile, siyaseti ile, bürokrasisi ile barışık olan anlayışımız üyelerine ve çalışanlarına haksızlık yapıldığında, adaletsizlik vuku bulduğunda bu barışıklığın haksızlığa hukuksuzluğa rıza göstermek anlamına gelmediğini gösterip, bizden olsun olmasın haksızlığın sahibinin kim olduğuna bakmadan en sert tepkiyi gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz. Birilerini önyargılı bir şekilde dost düşman ilan etmekten ise doğrularına dost yanlışlarına düşman olmayı tercih ediyoruz. Adalet, ehliyet ve liyakat adına pozitif ayrımcılık istemediğimiz gibi negatif ayrımcılığın olduğu anlarda da en sert tepkimizi koymaya devam edeceğiz”

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