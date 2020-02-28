28 Şubat darbesine siyah baskı ile tepki

Malatya'da yayın hayatına 20 yıl önce başlayan Sonsöz Gazetesi, 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde siyah baskıyla okuyucuları ile buluşuyor.

Malatya'da yayın hayatına 20 yıl önce başlayan ve renkli baskıyla yayınlanan Sonsöz Gazetesi, yaklaşık 20 yıldır 28 Şubat'ın yıl dönümünde siyah beyaz baskıyla yayınlanıyor. 1997 yılında yaşanan 28 Şubat Postmodern darbeye tepki amacıyla 28 Şubat tarihlerinde siyah baskıyla dile getirdiklerini belirten gazetenin imtiyaz sahibi Ali Er, "28 Şubat günleri baskının, zorbalığın, hukuksuzluğun baş gösterdiği günlerdi. Başörtülü kızların okula sokulmadığı, namaz kılan kişilerin çalıştığı kurumda fişlendiği günlerdi. Sincan’da tankları yürüttüler, fotoğraf alamayan bir gazetenin, fotoğraf alabilmesi için tekrar tankların yürütüldüğü günlerdi. Yargı, üniversiteler, TÜSİAD patronları, TİSK başkanı ve merkez medyanın patronları bu oluşumun içinde yer aldılar. Bu oluşumlarla meşru yollarla iktidara gelen hükümeti devirdiler. İnsanları inançlarını yaşayamaz hale getirdiler, bu zulmü hatırlamak için 28 Şubat günü gazetemiz siyah beyaz çıkmaktadır" diye konuştu.

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