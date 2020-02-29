Malatya'da silahla vurulan 1 kişi yaralandı

Malatya'da tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan 1 kişi yaralandı.



Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü mevkiinde, yolda yürüdüğü esnada yanına yaklaşan daha önceden tanımadığı bir şahısla arasında tartışma çıkan A.Ü. (37) silahla açılan ateş sonucunda yaralandı. Kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden şahıs burada tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin A.Ü.'yü silahla yaraladıktan sonra kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.