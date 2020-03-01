Malatya ve Elazığ'da depremden etkilenen amatör spor kulüplerine yardım



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'daki amatör spor kulüplerine, İstanbul Bakırköy'deki 30 spor kulübü tarafından giyecek yardımı yapıldı.

Elazığ Sivrice'de 24 Ocak saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı oluşmuştu. Malatya ve Elazığ'da bu depremden etkilenen amatör kulüplere, Bakırköy'deki 30 amatör spor kulübünden giyecek yardımı gönderildi. Malatya'dan bin, Elazığ'dan da 2 bin sporcuya giyecek yardımı dağıtıldı. Yardım alan kulüplerin sporcuları ve antrenörleri emeği geçen herkese teşekkür etti.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-03-01 11:10:47



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