Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Malatya'da tır ile bir otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da tır ile bir otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, MalatyaElazığ karayolu İspendere mevkisinde yaşanan kazada Emre Özdemir (24) idaresindeki 44 AS 646 plakalı otomobil ile Menderes Ç. yönetimindeki 02 EF 444 plakalı tır kafaya kafaya çarpıştı.
Feci kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Emre Özdemir ile yanında bulunan Suat G., Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığı kurtarma ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldılar.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalede sürücü Emre Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer yaralı Suat G. ise 112 ambulansı ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya ve Elazığ'da depremden etkilenen amatör spor kulüplerine yardım
YEREL HABERLER Malatya ve Elazığ'da depremden etkilenen amatör spor ...
(Görüntülü) Malatya'da otomobil TIR'a çarptı 1 ölü, 1 ağır yaralı-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da otomobil TIR'a çarptı 1 ölü, 1 ...
(Görüntülü) Malatya'da otomobil TIR'a çarptı 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da otomobil TIR'a çarptı 1 ölü, 1 ...
DHA YURT - Malatya'da otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER DHA YURT - Malatya'da otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ...
Malatya'da otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır ...
Malatya'da silahla vurulan 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da silahla vurulan 1 kişi yaralandı
(Görüntülü) Malatya'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da İdlib şehitleri için gıyabi ...
Malatya’da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Malatya’da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı ...
Kaderin böylesi dedirten olay Babasının cenazesine gelirken kazada oğlu ile birlikte hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kaderin böylesi dedirten olay Babasının cenazesine ...
Malatya´da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı 
YEREL HABERLER Malatya´da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı 
Anadolu Selçuklu Ocaklarından TSK’ya destek açıklaması
YEREL HABERLER Anadolu Selçuklu Ocaklarından TSK’ya destek ...
Özcan'dan İdlip saldırısına tepki MTB Başkanı Ramazan Özcan: "Bizim sabrımızı sınamanın sonuçlarını en kısa zamanda görecekler"
YEREL HABERLER Özcan'dan İdlip saldırısına tepki MTB Başkanı Ramazan ...
Başkan Güder'den İdlip tepkisi
YEREL HABERLER Başkan Güder'den İdlip tepkisi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nden İdlib saldırına kınama
YEREL HABERLER Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nden İdlib saldırına ...
Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı
YEREL HABERLER Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı
28 Şubat darbesine siyah baskı ile tepki
YEREL HABERLER 28 Şubat darbesine siyah baskı ile tepki
Hayati İnanç sevgisi Malatya’da salona sığmadı
YEREL HABERLER Hayati İnanç sevgisi Malatya’da salona sığmadı
Esenlik Marketler'den Tandoğan Mahallesine yeni şube
YEREL HABERLER Esenlik Marketler'den Tandoğan Mahallesine yeni şube
Malatya’da Memur-Sen’in 28 yıllık icraatları anlatıldı Başkan Hüseyin Söylemez: "Sadece Memur-Sen değil aynı zamanda Merhamet-Sen olduğumuzu gösteriyoruz"
YEREL HABERLER Malatya’da Memur-Sen’in 28 yıllık icraatları ...
Doğanşehir Anadolu Lisesinden kitap söyleşileri devam ediyor
YEREL HABERLER Doğanşehir Anadolu Lisesinden kitap söyleşileri devam ...
Başkan Çınar: Aziz şehitlerimizin bize bıraktığı mirasa sonuna kadar sahip çıkacağız
YEREL HABERLER Başkan Çınar: Aziz şehitlerimizin bize bıraktığı ...
Malatya’nın Ocak ayı ihracatı 32 milyon dolar
YEREL HABERLER Malatya’nın Ocak ayı ihracatı 32 milyon dolar
Malatya’da 4 bin 933 ağır hasarlı bina sayısı var
YEREL HABERLER Malatya’da 4 bin 933 ağır hasarlı bina sayısı var
Korona virüs konferansı düzenlendi Prof. Dr. Yaşar Bayındır: "Damlacık yolu ile bulaşmaktadır"
YEREL HABERLER Korona virüs konferansı düzenlendi Prof. Dr. Yaşar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X