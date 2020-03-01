Malatya Sivas Caddesi yenilenecek Başkan Gürkan inceleme yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

Malatya Sivas Caddesi yenilenecek Başkan Gürkan inceleme yaptı

İHA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sivas Caddesinde esnaf ziyaretlerinde bulunup, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan değişim, dönüşüm çalışmaları öncesi incelemeler yaptı.

Malatya Sivas Caddesi yenilenecek Başkan Gürkan inceleme yaptı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sivas Caddesinde esnaf ziyaretlerinde bulunup, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan değişim, dönüşüm çalışmaları öncesi incelemeler yaptı.
Geziye Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Uçbağlar Mahalle Muhtarı Abdulvahap Ortaç da katıldı. Cadde üzerinde 24 Ocak depreminde zarar gören ve yıkılan yapıların bulunduğu alanda da incelemelerde bulunan Başkan Gürkan, cadde esnaflarıyla görüşüp, vatandaşlarla istişarelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinden cadde üzerinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, değişim, dönüşüm çalışmaları kapsamında Sivas Caddesinin baştan aşağı yenileneceğini söyledi. Sivas caddesinin Malatya’nın trafik yükünü çeken en önemli aklardan biri olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Havaların ısınmasıyla birlikte planlanan saha çalışmalarına başlayacağız. Sivas Caddemizin yenilenmesiyle ilgili projemiz hazır, yakın zamanda başlayacağız. Kısa bir süre içerisinde de tamamlayacağız. Caddemiz üzerinde bulunan birkaç yapı depremde zarar görmesi nedeniyle yıkıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Büyük çoğunluğu da kaldırıldı. Caddemizin kanal boyu ile birleştiği noktada kavşak düzenleme çalışmaları ise sürüyor. Caddemizde yapacağımız çalışmalar ile ilgili son detayları gelip yerinde gördük. Sivas Caddemizi Malatya’ya yakışır bir hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İdlib şehitleri için yürüyüş ve konvoy
YEREL HABERLER İdlib şehitleri için yürüyüş ve konvoy
Yeşilyurt Belediyespor'dan altın değerinde 3 puan
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor'dan altın değerinde 3 puan
Otomobil rögar bacasına çarptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil rögar bacasına çarptı: 6 yaralı
Çatıda ayağı sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Çatıda ayağı sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
(Görüntülü) Malatya'da toplu taşıma araçlarında ilaçlama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da toplu taşıma araçlarında ...
Malatya'daki otobüslerde dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Malatya'daki otobüslerde dezenfekte çalışması
Malatya'da kaza: 6 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da kaza: 6 yaralı
Malatya'da toplu taşıma araçlarında ilaçlama
YEREL HABERLER Malatya'da toplu taşıma araçlarında ilaçlama
Malatya’da, 93 çiftçiye 552 baş damızlık düve alımı desteklemesi
YEREL HABERLER Malatya’da, 93 çiftçiye 552 baş damızlık düve alımı ...
Balıkçı teknelerine denetim
YEREL HABERLER Balıkçı teknelerine denetim
Depremde hasar tespit raporlarına 1 ay içerisinde itiraz edilebilecek
YEREL HABERLER Depremde hasar tespit raporlarına 1 ay içerisinde ...
Üniversite öğrencilerine insan hakları anlatıldı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine insan hakları anlatıldı
Şehitler için sabah namazında buluştular
YEREL HABERLER Şehitler için sabah namazında buluştular
Malatyalı taraftarlardan İdlib şehidinin ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Malatyalı taraftarlardan İdlib şehidinin ailesine ...
Vali Baruş’tan depremzedelere ziyaret
YEREL HABERLER Vali Baruş’tan depremzedelere ziyaret
Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya ve Elazığ'da depremden etkilenen amatör spor kulüplerine yardım
YEREL HABERLER Malatya ve Elazığ'da depremden etkilenen amatör spor ...
(Görüntülü) Malatya'da otomobil TIR'a çarptı 1 ölü, 1 ağır yaralı-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da otomobil TIR'a çarptı 1 ölü, 1 ...
(Görüntülü) Malatya'da otomobil TIR'a çarptı 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da otomobil TIR'a çarptı 1 ölü, 1 ...
DHA YURT - Malatya'da otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER DHA YURT - Malatya'da otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ...
Malatya'da otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır ...
Malatya'da silahla vurulan 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da silahla vurulan 1 kişi yaralandı
(Görüntülü) Malatya'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da İdlib şehitleri için gıyabi ...
Malatya’da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Malatya’da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X