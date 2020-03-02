Yeni Malatyaspor'dan açıklama: Başka bir hocayla görüşüyoruz

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Taha AYHAN / MALATYA (DHA) Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktörü Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da bu sezon teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerine göreve getirilen Kemal Özdeş, yönetimle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp basın sözcüsü Hakkı Çelikel, "Kemal hocayla karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık bugün itibarıyla. Başka bir teknik direktör düşünüyoruz ama netleşmedi" dedi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-03-01 23:46:08



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