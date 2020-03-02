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Yeşilyurt Belediyespor’un 5 haftalık galibiyet özlemi sona erdi

İHA

Yeşilyurt Belediyespor’un 5 haftalık galibiyet özlemi sona erdi

TFF 3.Lig 3. Grup’ta yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor alt sıralardan kurtulma adına deplasmanda Modefen karşısında aldığı 3 puanla 5 maç aradan sonra galibiyet hasretine son verdi. Turuncu yeşilliler, Modafen’den önce son galibiyetini ligin 19. haftasında sahasında 21’lik son uçla Somaspor karşısında almıştı.
Teknik Direktör Alaattin Gülerce yönetiminde 8 müsabakaya çıkan Yeşilyurt Belediyespor, bu maçlardan ikisini kazandı.
Haftanın sonucu en merakla beklenen maçında rakibi Modafen’i deplasmanda yenen Malatya temsilcis 26 hafta sonunda 25 puana ulaşarak kendisine 17. sırada yer buldu.
Haftalar sonra galip gelerek puan sıralamasında basamak atlayan turuncu yeşillilerde büyük sevinç hakim.
Ligin 27. Haftasında sahasında Halide Edip Adıvar’ı konuk edecek Yeşilyurt Belediyespor’da bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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