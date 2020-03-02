Uyuşturucuya balyoz darbesi

Malatya’da kurulan emniyet Balyoz2 ekibi, piyasa değeri 125 bin TL olan 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Balyoz2 ekibi tarafından, merkez ilçe Yeşilyurt Yakınca Mahallesi galericiler sitesi civarında yapılan şok uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta bulunan bir şahsın üzerinde, piyasa değeri 125 bin TL olan 250 gram metamfetamin sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli tahkikat başlatıldı.

Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali işletmesi (MAŞTİ) içerisinde yapılan çalışmalarda ise şüpheli davranışlar sergileyen bir şahsın elinde bulunan kolinin içerisinde 3 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.



Hırsız kamerada tespit edildi

Öte yandan, polise başvuran bir şahıs, Malatya merkez otobüs durakları bilet satış gişesi civarında sırt çantasına cüzdanını ve MOTAŞ kartını koyduğunu, o bölgeden ayrılmasından bir süre sonra cüzdanının çantasında olmadığını fark ettiğini bildirdi. Şahıs, cüzdanında 40 TL ve bankalara ait kartların çalındığını fark ettiğini ifade etti. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, olay bölgesinde bulunan kamera görüntüleri incelendi. Şüpheli şahsın kimliği tespit edilerek yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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