Malatya’da STK’lar Mehmetçik için tek yürek oldu MTSO Başkanı Sadıkoğlu: Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Malatya’da STK’lar Mehmetçik için tek yürek oldu MTSO Başkanı Sadıkoğlu: Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız

İHA

Malatya’da STK’lar Mehmetçik için tek yürek oldu MTSO Başkanı Sadıkoğlu: Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız

Malatya’da meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları yaptıkları ortak açıklama ile ’Bahar Kalkanı’ operasyonunda destek verdi. STK’lar adına konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız" dedi.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında toplanan meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri düzenledikleri ortak basın açıklaması ile Suriye’nin İdlib kentinde gerçekleşen hain saldırıya tepki verdi. STK’lar adına açıklamayı yapan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ”Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet, eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Türk askerinin İdlib’de, ülke sınırlarını ve mazlumları korumak için görevde olduğunu ifade eden Sadıkoğl, "Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarının pek çok ülkede karşılık görmediğine dikkat çeken Sadıkoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez”
Masum insanları katleden ve Türkiye’nin güvenliğine açık tehdit oluşturan rejim unsurlarına karşı sessiz kalınamayacağını dile getiren Sadıkoğlu, "Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir.“Bahar Kalkanı” harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır.Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu bahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik.Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız.Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deprem bölgesinde sıcaklık artacak
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde sıcaklık artacak
Yeşilyurt Belediyespor’un 5 haftalık galibiyet özlemi sona erdi
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor’un 5 haftalık galibiyet özlemi ...
DSİ Malatya’da 8 baraj 1 gölet yaptı
YEREL HABERLER DSİ Malatya’da 8 baraj 1 gölet yaptı
Afyon’da çalındı Malatya’da bulundu
YEREL HABERLER Afyon’da çalındı Malatya’da bulundu
Malatya’da genel uygulama Bir gecede 9 bin 573 şahsın kimlik kontrolü yapıldı, aranma kaydı bulunan 26 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Malatya’da genel uygulama Bir gecede 9 bin 573 şahsın ...
(Görüntülü) Depremde ağır hasar gören apartmanın kapı, pencere ve korkulukları çalındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Depremde ağır hasar gören apartmanın ...
Depremde ağır hasar gören apartmanın kapı, pencere ve korkulukları çalındı
YEREL HABERLER Depremde ağır hasar gören apartmanın kapı, pencere ve ...
Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş ...
Yeni Malatyaspor'dan açıklama: Başka bir hocayla görüşüyoruz
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'dan açıklama: Başka bir hocayla ...
Malatya şehitler için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Malatya şehitler için tek yürek oldu
Başkan Gürkan’dan birliktelik çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan birliktelik çağrısı
Malatya Sivas Caddesi yenilenecek Başkan Gürkan inceleme yaptı
YEREL HABERLER Malatya Sivas Caddesi yenilenecek Başkan Gürkan ...
İdlib şehitleri için yürüyüş ve konvoy
YEREL HABERLER İdlib şehitleri için yürüyüş ve konvoy
Yeşilyurt Belediyespor'dan altın değerinde 3 puan
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor'dan altın değerinde 3 puan
Otomobil rögar bacasına çarptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil rögar bacasına çarptı: 6 yaralı
Çatıda ayağı sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Çatıda ayağı sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
(Görüntülü) Malatya'da toplu taşıma araçlarında ilaçlama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da toplu taşıma araçlarında ...
Malatya'daki otobüslerde dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Malatya'daki otobüslerde dezenfekte çalışması
Malatya'da kaza: 6 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da kaza: 6 yaralı
Malatya'da toplu taşıma araçlarında ilaçlama
YEREL HABERLER Malatya'da toplu taşıma araçlarında ilaçlama
Malatya’da, 93 çiftçiye 552 baş damızlık düve alımı desteklemesi
YEREL HABERLER Malatya’da, 93 çiftçiye 552 baş damızlık düve alımı ...
Balıkçı teknelerine denetim
YEREL HABERLER Balıkçı teknelerine denetim
Depremde hasar tespit raporlarına 1 ay içerisinde itiraz edilebilecek
YEREL HABERLER Depremde hasar tespit raporlarına 1 ay içerisinde ...
Üniversite öğrencilerine insan hakları anlatıldı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine insan hakları anlatıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X