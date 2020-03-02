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İnönü Üniversitesinde engelli araçları için şarj noktaları kurulacak

İHA

İnönü Üniversitesi Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü Bahar Dönemi toplantısında, kampüs içerisinde engelli araçları için şarj noktalarının kurulması kararı alındı.

İnönü Üniversitesinde engelli araçları için şarj noktaları kurulacak

İnönü Üniversitesi Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü Bahar Dönemi toplantısında, kampüs içerisinde engelli araçları için şarj noktalarının kurulması kararı alındı.
Malatya İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü tarafından engelli öğrencilerin sorunlarının tespiti ve çözümü için toplantı gerçekleştirildi. Doç. Dr. Mehmet Ilkım, Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü hakkında bilgi vererek, “Etkin olarak 2018 yılında, Rektörümüz Prof.Dr.Ahmet Kızılay’ın ilgisi ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nusret Akpolat başkanlığında kurulmuş olup, yaklaşık iki buçuk yıldır çok etkin bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir” dedi.
Ilkım, üniversite içerisinde engelli öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara değindi ve bu sorunlara nasıl çözümler bulduklarını anlatarak, “Akademik birim temsilcilerinin kendi birimlerindeki engelli öğrencileriyle birebir görüşerek engel durumlarına göre derslerini kolaylaştıracak düzenlemeler yapıyorlar. Üniversitemizdeki tüm birimlerde bulunan sensörlü kapıların tekerlekli sandalye kullanıcıları ve boyu kısa öğrencilerimizin rahatlıkla geçebileceği şekilde ayarlanması gerekiyor. Biz bunu normal standartlara göre yapmış olabiliriz ama mağduriyet yaşama durumu olduğundan mutlaka bunu tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.
Doç. Dr. Mehmet Ilkım, engelli araçlara şarj noktaları kuracaklarını ve bu noktaların belirlendiğini ifade etti.
Engelsiz İnönü Koordinatör Yardımcısı Orhan Şahin de burada temel amaçlarının engelli öğrenciler ile diğer öğrencilerin kaynaşması ve iletişimde olmalarını sağlamak olduğunu vurguladı. Şahin, “Fakülteler bazında öğrencilerimizle ilgili etkinliklerin düzenlenmesini ve diğer konularda da aksaklıkla ilgili sorunlara da dikkat edilmesi gerek ve herhangi bir sorunla karşılaşıldığı zaman bunun bizlere bildirilmesinden memnun olacağız. Herhangi bir sorun olduğunda bizimle iletişime geçerek ortak çözüm bulma noktasında birbirimize yardımcı olmalıyız” diye konuştu.
Toplantıya, Engelsiz İnönü Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Ilkım, Koordinatör Yardımcısı Orhan Şahin, İdari Büro Görevlisi Nurhan Sevinç, Engelsiz İnönü Üniversite Öğrenci Temsilcisi Gülşen Ulukaya, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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