Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

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Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 17.52'de yerin 7 kilometre altında gerçekleşen deprem kentin tamamında hissedildi.

24 Ocak günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgede artçı depremler devam ediyor. Sabah saatlerinde de yine Pütürge ilçesi merkezli 3,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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