BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile anlaştı



Taha AYHAN / MALATYA (DHA) Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un, teknik direktör Kemal Özdeş'in ayrılışından sonra Hikmet Karaman ile prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi.

Sergen Yalçın ile sezona başlayan, Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra ise Kemal Özdeş'i göreve getiren Yeni Malatyaspor yönetimi, alınan başarısız sonuçların ardından Özdeş ile de yollarını ayırdı. Bunun üzerine teknik direktör arayışını sürdüren sarı siyahlıların temasa geçtiği Hikmet Karaman ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Son olarak Kayserispor'u çalıştıran Hikmet Karaman ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı ve gün içerisinde sözleşme imzalanacağı belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-03-02 18:52:58



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