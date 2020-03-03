Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik adamlık koltuğuna Hikmet Karaman'ı getirdi.

Yeni Malatyaspor yönetim kurulu, yaptığı görüşme sonucu Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Ligde 8 haftadır kazanamayan Malatya temsilcisi, gelecek hafta sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.

Sarıkırmızılı takımın yeni teknik direktörü Karaman'ın, akşam saatlerinde Malatya'ya gelerek takımın başında antrenmana çıkacağı belirtildi. Kulübün deneyimli çalıştırıcı için yarın Malatya'da imza töreni düzenleyeceği de öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.