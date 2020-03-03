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MHP’ den Başkan Güder’e ziyaret

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) geçen ay göreve gelen Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan ve yönetimi, Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e iadeyi ziyarette bulundu.

MHP’ den Başkan Güder’e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) geçen ay göreve gelen Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan ve yönetimi, Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e iadeyi ziyarette bulundu.
İlhan ve yönetimine gerçekleştirilen ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bilindiği üzere geçtiğimiz ay Milliyetçi Hareket Partisi Malatya teşkilatında bir görev değişimi olmuştu. İl Başkanı Mesut Samanlı kardeşimizin yerine İlhan İlhan kardeşimize görev tebliğ edildi. Kendisine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduğumuz zaman güzel bir yönetim kurduğunu gördük. İlhan İlhan kardeşimiz Mesut Samanlı kardeşimizden aldığı bayrağı daha güzel yerlere taşıyacağından şüphemiz yoktur. Ziyaretleri bizleri mutlu etti. Battalgazi ilçesinde Cumhur İttifakının adayıydık. Özelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir araya gelmesiyle ülkenin menfaatleri doğrultusunda kararlar verdiler. O süreçten sonra bugün de dimdik ayaktayız. Bu anlamlı ziyaretten dolayı kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
“Barış Kalkanı Harekatını canı gönülden destekliyoruz”
Güder, “27 Şubat’ta İdlib’te şehit haberi, bizim yüreğimizi dağladı. Canımızdan can gitti. Yüreğimize ateş düşse de hepimiz bu vatanı müdafaa edip sahip çıkma adına canımız, kanımız, malımız fedadır. Şehit haberlerin sonrasında Devletimiz nezdinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde katil Esad güçlerine ağır zayiatlar verildi. Umuyoruz ki bundan sonra hiçbir Mehmetçiğimizin bir damla kanı dahi yere düşmesin. Bunun için büyük mücadeleler veriliyor. Bahar Kalkanı Operasyonunda verilen mücadeleyi bizler de canı gönülden destekliyoruz. Üzüntülüyüz ama inşallah bu karanlığın da aydınlığa dönüşecek vaktin yakın olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ortak değerleri olduğunu hatırlatan MHP Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan, "Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanımız, göreve geldikten sonra bizleri ziyaret ettiler ve bizleri onurlandırdılar. Bizlerde başkanımızın bu nazik ziyaretlerinden sonra kendilerine iadeyi ziyarette bulunduk. Kendilerine teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakının Belediye Başkanı Osman Başkanımız bizim ortak değerimiz. Sonuna kadar kendilerine sahip çıkacağız ve destek olacağız. Güler yüzleriyle bizleri ağırladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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