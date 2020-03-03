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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yeşilyurt'tan Mehmetçiğe destek Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Cenab-ı Allah, kahraman ordumuzu muzaffer eylesin"

İHA

Yeşilyurt Belediye Meclisi toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İdlip'te Türk askerlerine düzenlenen saldırıya tepki göstererek, "Cenabı Allah, kahraman ordumuzu muzaffer eylesin" dedi.

Yeşilyurt'tan Mehmetçiğe destek Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Cenab-ı Allah, kahraman ordumuzu muzaffer eylesin"

Yeşilyurt Belediye Meclisi toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İdlip'te Türk askerlerine düzenlenen saldırıya tepki göstererek, "Cenabı Allah, kahraman ordumuzu muzaffer eylesin” dedi.
Yeşilyurt Belediye Meclisinin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar başkanlığında Mart ayı olağan toplantısı ilk oturumu gerçekleştirildi. Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda, gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, 36 askerin şehit düştüğü Suriye’nin İdlib Kentindeki hain saldırıyı kınayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kahraman Ordumuz’un ülkemizin milli güvenliğini tehdit eden terörist unsurları bertaraf etmek adına başlattığı tarihi operasyonda 36 kahraman vatan evladımızı şehit vermenin derin bir üzüntüsünü yaşamaktayız.27 Şubat Perşembe günü rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen hain ve alçak saldırıyı nefretle kınıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehit ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı dileklerimizi iletirken, çıkan çatışmalarda yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Böyle zor zamanlarda milli birliğimizi tesis etmek, ortak bir duruş sergilemek her vatansever için bir zorunluluktur. Aziz milletimiz her türlü zorluğu birlik ve beraberlikle aşacak güce ve kararlığa sahiptir. Şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarına ilelebet sahip çıkmak şanlı tarihimizin bize yüklediği en önemli görevdir. Millet olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edip, bayrağımıza ve memleketimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Şehitlerimizi minnet ve saygıyla yad ediyoruz. İdlib’de gerçekleşen menfur saldırıya müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatında başarılı sonuçlar alınacağına yürekten inanıyoruz. Ülkemizin huzuru ve güveni için büyük bir fedakarlık ve özveriyle mücadele eden bütün güvenlik güçlerimize üstün başarılar diliyoruz. Cenabı Allah Kahraman Ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. Birlik, beraberlik ve dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte hep birlikte Türkiye olalım, güzel vatanımıza ve al bayrağımıza sahip çıkalım” diye konuştu.
Başkan Çınar’a güneş enerji santrali için yetki verildi
Başkan Çınar’ın konuşmasından sonra gündemdeki maddeler tek tek görüşülüp karar altına alındı. Yeşilyurt Belediyesi ARGE Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda, Hıroğlu mahallesine kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali için yürütülecek iş ve işlemler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yetki verilmesini onaylayan Belediye Meclisi, mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait Yakınca mahallesinde ki parsellerin Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğüne 5 yıllığına tahsis edilmesini kararlaştırdı. Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tahsis edilen alanlara, Yeşilyurt İlçesine bağlı Şahnahan, Suluköy, Tepeköy, Topraktepe, Bindal, Küllümağara, Duranlar, Dilek, Örenönü ve Tepehan mahallelerine yönelik içme suyu projesi uygulayacak.
Yeşilyurt Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü teklifi doğrultusunda; 18 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğindeki maddelerin yanı sıra Yeşilyurt Belediyesi tarafından 13 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen Malatya’da Deprem Gerçeği Çalıştayından çıkartılan raporlar sonucunda, Yeşilyurt İlçesinde yapılacak binalar ve yeni yapılaşma alanlarını kapsayan Statik Proje Kontrolü için ilave inceleme esaslarına ilişkin gündem maddesi kabul edildi.
Görgü Mahallesine güneş enerji santrali kurulacak
Görgü Mahallesinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait parsellere Güneş Enerji Santrali kurulmasına yönelik İmar Komisyonu raporu kabul edildi.
Gündemindeki yedi maddenin bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesine, üç maddenin de İmar Komisyonuna havale edilmesine karar veren Yeşilyurt Belediye Meclisi, 5 Mart 2020 Perşembe Günü saat 14:00’da yeniden bir araya gelerek Mart Ayı çalışmalarını tamamlayacak.
Meclis Toplantısı, Yeşilyurt Belediyesi resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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