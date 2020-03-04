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Fotoğraf sanatçısı, kazandığı parayı ihtiyaç sahiplerine dağıttı

DHA

Fotoğraf sanatçısı, kazandığı parayı ihtiyaç sahiplerine dağıttı


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYALI fotoğrafıçı Yusuf Karaoğul (37), Kızılay ve Yeşilyurt belediyelerince düzenlenen 2 ayrı yarışmada birinci oldu. Karaoğu, iki yarışmadan kazandığı toplam 4 bin TL'lik ödülü, Öncü Mahallesi'nde oturan yardıma muhtaç ailelere dağıttı.
Fotoğrafçı Yusuf Karaoğul, Türk Kızılayı Malatya Şubesi ile MalatyaFotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği'nce düzenlenen 'En Hayırlı Kırmızı' fotoğraf yarışmasına katıldı. Karaoğul, kent merkezine 70 kilometre uzaklıkta olan Öncü Mahallesi'nde oturan yaşlı bir çiftin yöresel kıyafetlerle fotoğraflarını çekti. Bu fotoğraflarla yarışmaya katılan Karaoğul, dereceye girerek, kazandığı bin TL'yi, fotoğraflarını çektiği yardıma muhtaç çifte ve aynı köyde oturanlara bağışladı.
Fotoğrafçı Karaoğul, çiftin tekrar fotoğraflarını çekip, bu fotoğraflarla da Yeşilyurt Belediyesi'nce 'Mutlu İnsanların Şehri: Yeşilyurt' fotoğraf yarışmasına katılarak, tekrar derece yaptı. Karaoğul, buradan kazandığı 3 bin TL'yi de aynı köye bağışladı. Bu bağışları gören Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Öncü Mahallesi'ne giderek, erzak yardımlarında bulundu.
Fotoğrafları çekilen çift, derece yapan fotoğrafçı Karaoğul'a teşekkür etti. Yusuf Karaoğul da fotoğrafları çekerken duygu dolu anlar yaşadığını anlattı.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-03-04 08:42:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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