Malatya’da süt sığırcılığı geliştirilecek

Malatya'da, “ soğuk zinciri ve süt toplama merkezleri” proje toplantısı düzenlenerek, süt sığırcılığının geliştirilmesi için yapılacaklar ele alındı.

Malatya Ticaret Borsası’nın (MTB) ev sahipliğinde, Fırat Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında başarılı bulunan “Malatya'da Soğuk Zinciri ve Süt Toplama Merkezleri” Projesinin toplantısı gerçekleştirildi. MTB Salonu’nda düzenlenen toplantıya, MTB Başkanı Ramazan Özcan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İI Koordinatörü Murat Tunç, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç, Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu ve sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan MTB Başkanı Ramazan Özcan, “Suriye’nin İdlib Bölgesi’nde rejim unsurlarının hain saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum” dedi.

Özcan, Fırat Kalkınma Ajansına fizibilite desteği projesi kapsamında sunmuş oldukları Malatya'da Soğuk Zinciri ve Süt Toplama Merkezleri projesinin kabul edildiğini hatırlatarak, “Fırat Kalkınma Ajansına yapmış olduğumuz bir müracaatla Malatya'da özellikle hem süt üretim kapasitesinin sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarılması, süt toplama merkezleri transferi ile ilgili mutlaka sağlıklı bir rapora ihtiyacımız olduğunu kendilerine müracaat ederek ortaya koymuştum. Sayın genel sekreterimiz de özellikle bu müracaatımızı değerlendirip bu projenin mutlaka sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekir diyerek onayladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Şu anda bu çalışmamız hala devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Projeyle ilgili ilk toplantılarını yapmak üzere bir araya geldiklerini ifade eden Özcan, “İnşallah bugünkü toplantıda çok sağlıklı bir şekilde bu süt toplama merkezlerinin oluşturulması, toplanacak sütün soğuk zincirlerle transferinin gerçekleştirilmesi ile ilgili sağlıklı bir rapor çıkacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Özcan, Malatya ekonomisi için tarım ve özellikle hayvancılığın önem arz ettiğini kaydederek, özellikle süt hayvancılığıyla ilgili Malatya’daki mevcut süt kapasitesinin sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Malatya’nın tarım şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğinin altını çizen Özcan,“Ziraat Odalarımız ve Tarım İl Müdürlüğümüz beraber yapmış oldukları çalışmalarda Malatya’da tarımın yapılabilirliği, geliştirilip üretim kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyorlar. Kayısı bizim en önemli aktörümüz ama kayısı dışında da mutlaka bu şehrin tarımsal hizmetlerde ve üretimde çok iyi bir noktaya getirilmesi gerekiyor. İnşallah bugün bunun adımlarını atacağız” diye konuştu.

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